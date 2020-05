Juan José Buscalia se vuelve loco por Marcelo Díaz: "Si tengo que nacionalizar a un chileno, me lo traigo"

Marcelo Díaz ha sumado muchos adeptos en Argentina. Su juego en el Racing campeón llamó la atención de los periodistas argentinos y de todo el fútbol en general, siendo uno de los mejores de la Superliga.

En conversación con el Instagram de Redgol, Juan José Buscalia, reconocido periodista de Fox Sports, mostró su locura y admiración por el juego del ex Universidad de Chile.

"Para mí es un jugador que, lamentablemente, quedan pocos, cada vez menos. Es un crack absoluto. Yo alguna vez dije y se enojaron: era un Xavi Hernández jugando en el fútbol argentino. Es un tipo que tiene tomada la decisión antes que llegue la pelota, no entiendo cómo no sigue vigente en la selección chilena", expresó.

Marcelo Díaz en Racing

En ese último punto mencionado, el periodista siguió ahodando en el tema. "He escuchado mil historias, pero me parece raro, se dio un nuevo capítulo entre Vidal y Bravo, que parecía una historia terminada, y para un tipo como Marcelo Diaz, que no quedan muchos como él, fuera de serie, parece mentira que no esté en la selección. Tiene para mucho más", detalló.

Para finalizar, al ser consultado a qué jugador chileno le gustaría nacionalizar, la respuesta fue clara. "Si tengo que nacionalizar a un chileno me traigo a Marcelo Díaz, sin duda. Es un fuera de serie, un jugador que me encantaría que tuviese muchos años más de profesionalismo. Es un jugador con características de esos que no se encuentran mucho", sentenció.