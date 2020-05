Hernán Caputto le abre la puerta a Marcelo Díaz en la U: "Si se dan las posibilidades, bienvenido sea"

Desde que se fue del club en 2012, Marcelo Díaz nunca ha escondido sus ganas de volver. Y en las últimas semanas sus dichos cobraron más fuerza, algo que ha ilusionado a los hinchas de Universidad de Chile.

Hernán Caputto, técnico del cuadro estudiantil, se refirió aal ofrecimiento de Carepato. "No me incomoda para nada, me parece fantástico que los jugadores quieran tener la posibilidad de volver al club, sobre todo jugadores de la talla de Marcelo, y varios jugadores, también de otros lugares, no solo los que hayan jugado en el club", contó a Al Aire Libre en Cooperativa.

Pero el DT azul puso paños fríos al tema y recalcó que todo se puede dar si hay acuerdos de ambas partes. "Yo considero que es súper importante valorar el lugar donde quieren ir, pero esto se verá con el tiempo. Hay que tener mucho respeto por los jugadores que están en plantel, pero lógicamente si se dan las posibildades en conjunto y en consenso, bienvenido sea".

Cabe recordar que en sus pasos por la U, Marcelo Díaz conquistó cinco títulos, entre los que destacan el tricampeonato entre 2011 y 2012 y la Copa Sudamericana, el único título internacional del club.