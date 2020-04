José Luis Gamonal y el quilombo en Temuco: "Hasta borraron publicaciones donde entrenábamos en casa"

El Deportes Temuco está la escoba, y no sólo porque la Región de La Araucanía es una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus. La directiva encabezada por Marcelo Salas decidió suspender los contratos y acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

“Ayer nos llega la carta diciendo que el club se acoge a la Ley de Protección del Empleo. Quedamos perplejos. Teníamos diálogo con el gerente. En primera instancia nos dijeron que iban a recortar el 30% por tres meses… nosotros trabamos de ver varias opciones para descartar eso, o ver si la plata se iba a devolver o un descuento menor. Buscábamos alternativas sabiendo las circunstancias que vive el país. Al final no llegamos a ningún puerto y por intermedio de la carta nos avisan”, dijo el arquero José Luis Gamonal a Deportes en Agricultura.

Agregó que “nosotros siempre tuvimos disposición para llegar a un acuerdo sabiendo que el club no tiene partidos y va a tener problemas de dinero, pero el CDF le sigue pagando a los clubes. Quizás no se puede pagar los sueldos de forma normal, y nos pusimos de parte del club, pero de forma transparente para ambos lados”.

Siguió complementando: “según ellos no respondimos a lo del 30 por ciento y por eso se acogieron a la ley. Debería haber habido una conversación antes. Nosotros no somos jugadores que aseguramos generaciones, no es que ganemos poco ni tampoco mucho”.

De esta forma, el seguro de cesantía de los jugadores cubrirá parte de las responsabilidades de Deportes Temuco, situación que no gusta al plantel considerando además que ellos siguieron trabajando.

“Nosotros seguimos entrenando por teletrabajo, pero para ellos no fue relevante. (Borraron los videos donde destacaban los entrenamientos en casa) ya no están en redes sociales del club, tampoco las publicaciones donde decían que nos mandaban pautas el hogar. Es lo que dicen ellos, que el teletrabajo no es relevante y probablemente este mes venga con 30% de descuento porque supuestamente dejamos de entrenar”, expuso.

Resulta impresentable, legal y éticamente, que @Temucooficial no obstante haber acordado, instruido y fiscalizado el trabajo remoto del plantel durante marzo, ahora, invocando la ley de protección al empleo, pretenda desconocer y no remunerar íntegramente el trabajo [HILO]... pic.twitter.com/3nNuZ7UPQa — Sifup Chile (@sifup) April 9, 2020

Por último Gamonal lanza toda su molestia por la situación: “ellos mismos publicaron que nos mandaban con pautas de trabajo para la casa. Estamos todos molestos por la situación. Se están acogiendo a leyes con mentiras. Y tenemos que volver a jugar, la confianza no va a ser la misma y nos tenemos que ver todo el año”.

Sentenció que “no queremos compañeros disgustados ni con las caras largas cuando volvamos a entrenar. Esto va a ser negativo en vez de algo que aporte. Nosotros queremos luchas por ascender”.