Jorge Garcés ratifica la salida de Moisés Villarroel de Wanderers: "Sé que se va, pero no quiero interiorizarme mucho pues no me compete"

Agitados han sido los días en Santiago Wanderers últimamente. Luego de la salida de Emiliano Astorga, una vez que se consumó el descenso del club a Primera B, empezaron situaciones confusas para los caturros, que tuvo a Moisés Villarroel como principal afectado.

Al Tío Moise lo ratificaron como entrenador interino hasta fin de año, aunque a las pocas horas lo sacaron de su cargo para que volviera a las divisiones inferiores. En su lugar llegó Jorge Garcés, quien ha dirigido los últimos encuentros.

Sin embargo, durante esta jornada se le comunicó a Villarroel que dejará de pertenecer a la institución donde lleva trabajando varios años y que fue donde se formó como futbolista.

Así lo ratificó Garcés, quien se mostró sorprendido por esta determinación. "Me comentaron del club que con Moisés habían terminado la relación laboral, ya no sigue en la institución a partir de hoy", le indicó a Redgol.

Luego ahondó en la situación. "Más no sé, no sé lo que habrá pasado, si fue de parte del club o de Moisés. Tampoco quiero interiorizarme mucho de estas cosas, pues son detalles que no me competen. Hacerme cargo de situaciones que vienen desde ante no me corresponde, pues si opino puede jugarme en contra. Además no estoy en conocimiento cabal de lo sucedido", indicó.

Garcés se recupera en estos días de un violento asalto que sufrió, donde se llevaron su automóvil recién comprado. Al respecto, señaló que "fue un momento difícil, espero que no le pase a nadie lo que viví, porque uno se imagina cosas en ese minuto, se pasan mil cosas en la cabeza, que los delincuentes pueden disparar pues no les importa nada. Son segundos casi de vida o muerte".

Finalmente, se refirió a lo que es el futuro de Ronnie Fernández. "Ojalá tenga ofertas Ronnie, por su categoría es difícil retenerlo. Competir en Primera ya era difícil con los grandes, en la B se hace casi imposible. Las cifras son diferentes para las instituciones. Ojalá sea Colo Colo el interesado, también oí de Unión Española y Coquimbo. Que tenga un gran año, pues es un gran jugador".