Moisés Villarroel y abrupto despido en Wanderers: "No me dieron ningún motivo, por el finiquito me entero que es por necesidad de la empresa"

Santiago Wanderers inició su “operación retorno” a Primera División antes de sentenciarse el descenso directo a Primera B, todo en medio de un ambiente enrarecido y polémico con salidas y llegadas de entrenadores y jugadores congelados. Y el decano suma y sigue.

Este pasado jueves se supo del abrupto y bullado despido de Moisés Villarroel. El ídolo caturro deja su cargo en las divisiones inferiores de Wanderers y su sentir no es el mejor.

En conversación con La Estrella de Valparaíso, Villarroel contó que el gerente Felipe San Martín le dijo que el club lo mandaba a decirle que tenía que irse de vacaciones, pero el ex mediocampista se negó.

“Yo no entendía por qué, él tampoco lo sabía, le dieron una orden y le dije que no me las iba a tomar, porque salíamos el 17 de diciembre. Entonces él le informa eso a Reinaldo Sánchez por teléfono y, tras cortarle, Felipe me dice que me tiene que despedir”, dijo Villarroel.

El entrenador agregó que “no me dieron ningún motivo. Por el finiquito me entero que es por necesidad de la empresa. Nadie me ha dado razones, ni Andrés Sánchez, ni Reinaldo me han dicho el por qué”.

Por último, Moisés Villarroel sentenció que “yo creo que mi despido tenía fecha hace tiempo, desde lo que pasó cuando tomé el primer equipo, me imagino que no me echaron en esos momentos para calmar las aguas, pero aún nadie me ha dicho la razón de mi despido, y si hay personas detrás de esto, quiero saber quiénes fueron y que se sepa por qué lo hicieron”.

Cabe recordar que Moisés Villarroel fue anunciado como entrenador de Wanderers tras la salida de Emiliano Astorga. Poco después se anulaba su anuncio para el arribo de Jorge Garcés a la banca.