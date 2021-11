Las discusiones en Santiago Wanderers se solucionan en familia. Fue así como el presidente Reinaldo Sánchez y el eterno Moisés Villarroel llegaron a un nuevo acuerdo, que permite el reingreso del mundialista en Francia 98 como jefe técnico del Fútbol Joven caturro.

Todo esto, apenas tres días después de que el ex mediocampista presentara su renuncia por un desacuerdo con el timonel caturro, durante las pocas horas en que estuvo al mando del primer equipo, tras la salida de Emiliano Astorga.

La dirigencia estimó que sólo debían jugar futbolistas que tuvieran contrato vigente para 2022, marginando ante Curicó Unido a hombres como Sebastián Ubilla, José Manuel Ajá, Ronnie Fernández y Mauricio Viana. Villarroel no aguantó.

En ese momento, Wanderers anunció al histórico Jorge Garcés como su nuevo entrenador (el tercero que tuvo el Decano el lunes), mientras Domingo Sorace tomó la conducción de un equipo parchado en la derrota ante los maulinos, que sentenció el descenso.

Vuelve Moisés Villarroel a Wanderers



La decisión de Moisés Villarroel impactó a Reinaldo Sánchez, como relató él mismo a EnCancha: "No hablé con él, pero mi hijo sí y me contó que Villarroel solidarizó con los jugadores de mayor edad a los cuales les habíamos avisado que ya no jugarían más”.

Pero las horas bajaron la temperatura de los actores y la brisa marina avivó el reencuentro. Las partes se acercaron y asomó el acuerdo necesario para que Villarroel regresara a la "familia" caturra, como recalcó el club en redes sociales a la hora del anuncio.

"El gran Moisés Villarroel se reintegra a partir de hoy a la jefatura técnica de nuestro Fútbol Joven ¡Gracias por estar siempre al servicio del club, Villa querido! Las oportunidades se ganan, y tu las mereces todas #SomosFamilia", comunicó el Decano en Twitter.

De esta manera, el Moise regresa a su alma máter, al club al que llegó en 1989, donde debutó profesionalmente en 1995 y fue campeón en 2001. Descontando sus seis años en Colo Colo, toda una vida obrando por el orgullo porteño.