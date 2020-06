Johnny Herrera: "Que traten de ensuciar el Sindicato me parece de baja monta, porque si hay una gestión buena"

Johnny Herrera conversó con Radio Cooperativa y se refirió a la polémica surgida a raíz de los dichos de Marcelo Salas sobre el fondo de retiro de los ex jugadores de fútbol y del sueldo que recibe la directiva que preside Gamadiel García.

"Es una pelea, por calificarlo, barata. He escuchado mucho, recién hoy me enteré bien de lo que estaba pasando. Apuntando a lo de Marcelo Salas, no sé la realidad que tienen en caja, ni los jugadores, pero a mí como compañero me hubiese gustado que fuera un acuerdo mutuo como se hizo aquí en Everton, para que las menos partes salieran perjudicadas. Si se hubiese actuado en conjunto no estarían con tanto problema", aseguró el portero de Everton.

Agregando que "escuché las críticas al Sifup y me parecen injustas, nosotros hemos estado ahí. Es completamente abierto, los agremiados sabemos lo que pasa ahí, lo que gana la secretaria y el presidente, los ingresos… Que traten de ensuciar el Sindicato me parece de baja monta, porque si hay una gestión buena, es la que ha hecho esta gente, que lleva poco tiempo y que no le ha cerrado las puertas a nadie".

Johnny Herrera y su último partido en Universidad de Chile (Agencia Uno)

Respecto al tema más polémico, Herrera defiende a muerte lo hecho por Gamadiel García y la actual directiva.

"Se discutió lo del fondo del retiro, pero esa es una gestión de esta dirigencia. Antes hubo una que estuvo liderando por más de 20 años y no se vio nada parecido. En la Selección no recuerdo haber visto, con todo el cariño que le tengo a Carlos Soto, estar en Pinto Durán", disparó el Samurai.

¿Se quedó ahí? ¡no!, por que Herrera cree que "escuchar tanta crítica cuando para los que estamos adentro ha sido una gestión increíble. Es como si yo le quisiera quitar la plata a mi hijo en 20 años más por una gestión que haga él, sería insólito. El fútbol da para todo, pero si ha habido un gremio transparente es el Sindicato, nosotros sabemos todo. Es solo pedir reuniones y los muchachos te van a mostrar en qué se gasta todo, si es que se apuntaba a eso. Hay muchas cosas buenas, querían formar una clínica tipo Meds para que fueran todos los equipos y futbolistas, hay convenios con universidades y que van para familias. Lo que están haciendo es latero".

El formado en Universidad de Chile dio un particular ejemplo para graficar la situación.

"Cuando fue el cambio de presidente, había plata que faltaba. Ellos se encontraron con un cacho y arreglaron lo que había. Venir a colgarse de lo que han hecho no es válido. Es como si Leonel le quisiera cobrar los premios a Alexis Sánchez por haber estado en Pinto Durán, si es que existían en ese minuto. Están ensuciando algo que se ha hecho de buena manera", cerró.