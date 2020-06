Jens Buss, el jugador que rescató Arturo Vidal y que pasó del fútbol amateur a la selección sin escala

La carrera del futbolista no es fácil y son pocos los que pueden cumplir su sueño, mientras que otro montón tiene que sufrila o simplemente retirarse por las pocas posibilidades.

Jens Buss, lateral derecho de 23 años tuvo esa carrera, pero hoy todo es felicidad para el chileno-alemán. Tuvo mala suerte en las inferiores con una grave lesión de por medio, probó suerte en Europa, pero terminó jugando en el fútbol amateur chileno.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el actual jugador de Curicó Unido narró su carrera y cómo pasó de Rodelindo Roman, club de Arturo Vidal, a la Primera División.

"Desde chico agarré la pelota, así que fue más natural. Siempre quise ser jugador profesional. A la Sub 9 llegué a Católica, estuve siete años ahí. Después estuve por 20 equipos tratando de llegar y pasé por Santiago Morning, me lesioné la rodilla y estuve un año fuera. Pase por Palestino y O’Higgins. Después fui a Holanda a probarme y decidí volver y ahí apareció Rodelindo Román", expresó a grandes rasgos.

El lateral derecho incluso detallo que pudo jugar en Colo Colo entre tanta busca y busca de equipo. "Hugo Balladares me vio y me dijo que me fuera a probar a Colo Colo, pero ahí fue cuando me lesioné de la rodilla y no pude continuar", detalló.

Jens Buss junto a Arturo Vidal en Rodelindo Román

Pese a sus malas experiencias, Jens Buss nunca pensó en dejar el fútbol hasta que llegó la oportunidad del Rodelindo Román de Arturo Vidal. "Nunca pensé en dejar el fútbol, siempre seguí y seguí. Me puse un límite, si no lo logro a los 23, me ponía a estudiar, pero se dio antes. Llegó el Rodelindo Román y yo lo vi como una oportunidad más mediática que ver la división, porque el equipo tenía prensa y podía ser una gran posibilidad para mostrarme y funcionó, salté altiro a primera", explicó.

Su gran temporada en el Rode derivó a que Curicó Unido pusiera los ojos en él. "Yo estaba más feliz que nunca cuando me llamaron, es por lo que trabajé toda mi vida. Estuve muy feliz, después tuve la pretemporada y fui a pelear el puesto de titular", contó.

Jens Buss en Curicó Unido

Además narró cómo logró su llegada al conjunto tortero. "El Pillo Vera fue a ver un partido del Rodelindo porque Arturo le dijo que fuera como para ver el equipo, ahí me vieron jugar, me empezaron a seguir y terminé en Curicó Unido. Me salté hartas divisiones. El primer partido duré 60 minutos no más, yo creo que fue mental en vez del estado físico", aclaró entre risas.

Para finalizar la carrera ascendete de Jens Buss, el jugador coronó su sacrificio y entrega con un llamado a la selección chilena. "Yo estaba en un bus y salió en CDF, ahí fui cuando supe yo. Estaba feliz, fue una gran experiencia, un gran complejo, no le falta nada, las canchas son perfectas. Fue muy bonito para mi", sentenció.