Colo Colo venció a Universidad de Chile en el Superclásico que se disputó en el Teniente de Rancagua y como en todo partido de esta naturaleza hubo incidentes y expulsados, esta vez, le tocó al volante Mario Sandoval por un patadón que en primera instancia no valoró el juez de la brega, Roberto Tobar.

Uno que estuvo presente en la cancha de O'Higgins fue el flamante presidente de la Comisión de Arbitraje, el argentino Javier Castrilli, el que respaldó lo hecho por el hombre de negro.

"Respecto al arbitraje, Roberto Tobar, hace más de un año y medio digo que es el mejor del sudamericana, pero también es humano y se equivoca y en todo caso no influyó en el desarrollo del juego", aseguró el Sheriff.

Además Castrilli quedó maravillado con lo que pudo observar en Rancagua y aseguró que este partido es lo máximo.

"Es el Superclásico, es lo máximo, aquello que se vive y se palpita una semana antes y que se sigue comentando una semana después", aclaró.

Agregando que "es aquello que concita el interés no sólo de los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo, reitero la felicidad de estar ahí presentes y analizar las alternativas que se dieron, me pareció apasionante por donde se le mire más allá del resultado, me pareció todo fantastástico".