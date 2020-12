Deportes Iquique vs Palestino | Ver EN VIVO, ONLINE y por TV el partido entre dragones celestes y árabes por el Campeonato Nacional

Un interesante partido es el que van a animar Deportes Iquique y Palestino por el Campeonato Nacional.Tanto dragones celestes, como árabes tienen mucho en juego. Mientras los nortinos luchan por salir de la incómoda posición en la tabla ponderada que los tiene jugando un partido de definición por mantener la categoría, los de La Cisterna quieren meterse en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana.

En ese sentido, los de José Luis Sierra podrían tener una buena noticia. Esto porque desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tendrían pensado en que el cupo a Copa Libertadores que otorgaba Copa Chile -la cual no pudo ser realizada por la contingencia sanitaria- sea otorgado al cuarto de la tabla de posiciones. Así las cosas, el octavo tendría pasa a Copa Sudamericana, justamente la posición en la que se encuentran los árabes.

Pero por el momento no hay nada decidido. Y desde ese punto de vista, los tricolores deben buscar los tres puntos. Pero los dirigidos por Leiva no son un rival fácil. No solo por la necesidad de los puntos por asegurar la categoría de cara a la siguiente temporada, sino también porque vienen envalentonados tras un sólido triunfo ante Universidad de Concepción.

Partido que promete en el norte de nuestro país.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Deportes Iquique y Palestino?



Deportes Iquique y Palestino jugarán el día lunes 28 de diciembre a las 10:30 horas, hora chilena.



Palestino viene de vencer a Audax Italiano por el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno.

