Ignacio González: "Hubo interés de la U por mi, aunque mi objetivo es volver a Colo Colo"

Ignacio González fue uno de los mejores porteros de la temporada 2018 defendiendo el arco de San Luis de Quillota, retornó a Palestino el año pasado donde jugó Copa Libertadores y optó a fin de año por Deportes Antofagasta luego de una lesión que lo tuvo sin jugar.

Desde la Perla, el Nacho conversa con Redgol respecto a su carrera y a cómo se proyecta a futuro.

¿Te gustaría volver a Colo Colo?

Yo siempre he respondido de la misma forma a esta pregunta: siento que cada vez que me fui de Colo Colo fue por un tema de ganar experiencia porque estaba tapado y sume experiencia en otros equipos con buenas temporadas en Copa Sudamericana y Libertadores, entonces si en algún momento se da la opción de volver y mi rendimiento está acorde de lo que es el arco de Colo Colo, yo tengo la mejor disposición para volver. Yo me forme ahí, le tengo gran cariño a la institución, salí campeón en todas las divisiones inferiores, entonces tengo un cariño tremendo por el club.

¿Por que le cuesta tanto a los arqueros formados en el cuadro albo ser titulares?

No puedo hablar de todas las situaciones, pero en mi caso siempre traían arqueros como Justo Villar, que tenía mucha experiencia, yo volvía del préstamo y era muy difícil jugar ahí. Hay que pensar que en el arco sólo juega uno, no es como el resto de los futbolistas de campo que pueden jugar en diferentes puestos y era difícil para mi jugar estando un arquero calado, pero yo siempre quise jugar ahí y explotar, pero soy de la idea de que el arquero se hace jugando, uno necesita minutos, aciertos y errores, adquirir experiencia para hacerte cargo del arco de un cuadro grande.

¿Te perjudicó el incidente donde terminaste baleado?

Obviamente que me perjudicó porque estuve parado mucho tiempo y lo otro, hubo gente que se quedó con lo que publicaron algunos medios y que era falso, como que yo estaba con alcohol, sólo fui una persona que tuvo mala suerte por estar justo en ese lugar y buena suerte a la vez porque pude seguir jugando. Se pensó que yo estaba peleando y fueron cosas que no fueron así, me costó reinsertarme, pero ahí tuve la oportunidad de ir a Copiapó, club al que le tengo mucho cariño porque me abrió las puertas justo después de lo que me pasó y fue un año lindo, obtuve un récord para el fútbol chileno, donde atajé siete de nueve penales que nos cobraron, algo lindo para mi y que atesoro mucho.

¿Es cierto que Sabino Aguad te llamó para ir a la U?

Me lo han preguntado mucho y siempre contesto que esas cosas las ve mi representante Alex Varas, y él se encarga de esas cosas, pero por lo que tengo entendido hubo un interés, aunque el que te puede responder con mayor claridad es él.

¿Por qué te fuiste de Palestino?

Yo tuve una operación que me tuvo fuera unos meses, antes del estallido social y eso me hizo perder continuidad. Ahí llegó la posibilidad de Deportes Antofagasta que me venía siguiendo y me sedujo la seriedad y el proyecto. En Palestino la verdad es que no tenía buena relación con el profe así que también eso gatilló todo, pero dejé una buena impresión y yo tengo la mejor onda con los dirigentes, se portaron súper bien conmigo.

¿Cuales son tus sueños y objetivos?

Para mi las dos cosas van de la mano porque un sueño debe ser un objetivo. Voy paso a paso y no me proyecto mucho, pero quiero ganarlo todo, en este momento estoy con Antofagasta y quiero ganar todo lo que se juegue y como te dije anteriormente, poder volver al club que me formó, poder jugar afuera. Mi ambición deportiva es luchar por lo mejor y tratar de ganar siempre.