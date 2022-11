Cobreloa cumplió. En su visita al Estadio Luis Valenzuela Hermosilla para chocar con Deportes Copiapó por la final de ida de la Liguilla de Ascenso, el club que finalizó segundo en la tabla de posiciones de la Primera B este 2022 sacó un valioso empate sin goles, por lo que ahora todo se debe definir en la vuelta.

El Zorros del Desierto será el escenario donde el próximo domingo 27 de noviembre se definirá al segundo equipo que sube a Primera División. Así, tras la igualadad 0-0 en el primer round dos históricos del cuadro loíno como son Juan Covarrubias y Carlos "Chifi" Rojas quedaron más que satisfechos, o así al menos lo confesaron en diálogo con RedGol, y esperan que se pueda celebrar ante sus hinchas.

"Es un empate de oro, siempre y cuando se gane en Calama"

Covarrubias, goleador histórico del elenco minero con 145 goles, no se guarda nada y de entrada advierte que "yo creo que es un empate de oro, pero siempre y cuando se gane en Calama. Cobreloa fue a hacer ese trabajo y con la posibilidad de ganar, todos saben la experiencia que tiene Copiapó en revertir resultados que eran casi imposibles, así que yo creo que es un punto de oro".

Por eso, el histórico ex mediocampista les recomienda trabajar, de cara al segundo round, principalmente "la calma, la tranquilidad que tienen que tener los jugadores, yo creo que eso es súper importante. La mitad de la tarea ya está cumplida. Ahora hay que esperar a que todo salga bien, la tranquilidad yo creo que es súper importante".

"No hay que hacerse expulsar tontamente, yo creo que hay que tener la tranquilidad, bueno aunque cuando uno está adentro a veces no se miden las consecuencias, pero no sé, hay que ganar. Lo único que queda es ganar, y tenemos la posibilidad de ganar en casa que es lo mejor", complementa.

Para cerrar, confiesa que "como hincha y ex jugador de esta institución yo creo que todos sabemos que Cobreloa es la zona norte, uno de los más grandes equipos, entonces hay que esperar que pueda volver a Primera División, y poder estar en Copa Libertadores como era en antaño".

"Ojalá que con el buen fútbol que puedan desarrollar el domingo y la calidad que se necesita para estos partidos, que es súper importante", concluyó.

"Este tipo de finales se definen por errores"

En el caso del "Chifi" Rojas, ex entrenador y multicampeón con los loínos, el deja en claro que esperaba más del equipo dirigido por Emiliano Astorga. "De verdad que yo pensé que Cobreloa los iba a apretar más arriba, como lo buscó en el primer tiempo", apunta para iniciar.

Rojas argumenta que sus altas expectativas con respecto al equipo naranja es debido a "la calidad de jugadores que tiene", pero tampoco esconde su verdadera opinión. "La verdad es que el punto vale", explica.

Por eso, Chifi Rojas se alegra de tener que definir todo en el Zorros del Desierto. "En casa es importante", resalta. Eso sí, advierte que "la verdad es que este tipo de finales se definen por errores o cosas muy pequeñas, y lo digo con la experiencia de haber perdido la final de la Copa Libertadores al último minuto".

"Es complicada la cosa, le tengo respeto a Copiapó por lo que ha hecho y la calidad de jugadores que tiene, es un equipo al que le gusta jugar al fútbol. Cobreloa tiene una virtud, cierra los espacios y es muy difícil que le entren", añade.

Así, para ir cerrando cuenta una historia para explicar que hay que ir con todo. "Tengo una frase grabada en la cabeza, de cuando tenía 24 años. El viejo Cantatore siempre decía: "cuando yo me defiendo siempre pierdo"".

"Mientras más lejos de mi arco tenga al otro equipo mejor, pero si lo tengo cerca con cualquier cosa, alguien que se caiga, una mano, un foul, cualquier cosa, es más difícil. Si Cobreloa pretende subir no depende de nosotros, depende del profe Astorga y lo que puedan hacer los jugadores. Yo quiero subir, como quiere toda la gente", finalizó.