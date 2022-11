Cobreloa no se entrega. Sigue en la lucha por el Campeonato Ascenso, aunque Magallanes tiene la primera opción para quedarse con el título en 2022. Pero matemáticamente el cuadro naranja todavía puede lograrlo en la 34° y última jornada del certamen. Para eso, los Zorros del Desierto deben vencer sí o sí a Santiago Morning y esperar que la Academia caiga ante Deportes Recoleta en el estadio Bicentenario de La Florida.

Y el goleador histórico de los naranjas, Juan Covarrubias, pasó por el micrófono de RedGol y dio su parecer respecto a este desenlace que parecía difícil de anticipar. "Todos los que luchamos por esta institución queremos que se dé. Es medio complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde en la vida", dijo el inolvidable jugador, quien no fue centrodelantero y aun así anotó 154 conquistas con la camiseta del cuadro de Calama.

"Ojalá se den los resultados. Magallanes depende de ganar y está al otro lado, Cobreloa lo mismo. Los dos se merecen subir. No es por desmerecer a Cobreloa, Magallanes partió con una cantidad de puntos que uno se pregunta cómo perdieron tantos después, pudieron haber sido campeones antes. Pero así son las cosas.", añadió Covarrubias, quien llegó a ser seleccionado chileno.

Eso sí, el talquino dejó claro que no ascender directamente puede añadirle una dificultad a la escuadra adiestrada por Emiliano Astorga. "La liguilla es complicada. Te puede afectar que estés un tiempo inactivo, no es lo mismo jugar partidos amistosos que están en competencias. Pero ojalá se puedan dar las cosas a la primera y obtener el ascenso, porque la liguilla y los equipos que vienen tienen posibilidades.Quizás es hasta más complejo"", describió el talquino, quien de todas maneras no pierde el apetito por un duelo decisivo.

"Una gran final no sería malo. Y en Nacional ojalá que sea", sentenció Covarrubias, quien siempre está atento al devenir del elenco minero, más en una instancia ultra definitoria como esta. "Esta es la gran oportunidad de volver, Dios quiera que la suerte nos acompañe y volver a lo que era Cobreloa antiguamente. Independiente de que sea del norte, uno que vive hace tanto por el sur, la gente te recuerda que era una de la instituciones que siempre la gente del sur apoyaba", rememoró el otrora futbolista, quien hoy tiene 61 años y conversó con Paulo Flores.

Juan Covarrubias añora a Cobreloa en la élite nacional y del continente

Juan Covarrubias jugó en Cobreloa desde 1983 hasta 1994. Y es el goleador histórico de la institución, una voz más que autorizada para comentar del presente loíno, donde se viven horas de ansiedad previa a una definición.

"Ojalá estar en Primera y volver a lo que era antes, Copa Libertadores, estar dentro de los cuatro más importantes del fútbol chileno... es un sitial que perdimos hace muchos años", aseguró el ex Green Cross, Rangers de Talca y Everton de Viña del Mar, quien fue distinguido como el Futbolista del Año en Chile en 1992, cuando los Zorros del Desierto de José Sulantay se quedaron con el Campeonato Nacional de esa temporada.