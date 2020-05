Guarello y Danilo Díaz sobre el "golpe de Estado" a Sebastián Moreno: "Son los mismos que estuvieron con Jadue"

En la ANFP las aguas no están quietas y las alertas apuntan a una pronta salida del presidente de Quilín, Sebastián Moreno, debido a presiones de la oposición. En Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó la situación.

“Lo que pasa con Moreno es parecido a lo que pasó con Sergio Jadue: son dirigentes a los que los ponen ahí y saben que en cualquier momento que, cuando no sean útiles para un grupo de gente, los sacan. Entonces lo que tiene que aprender el fútbol es que más vale poner un dirigente fuerte, que tiene la tentación de caer en personalismos y por ahí puede ser autoritario, pero no tiene debilidades. Le pasó a Jadue y ahora a Moreno, por distintas razones. Me refiero a la fragilidad de ambos personajes”, sostuvo Guarello.

También tomó la palabra Danilo Díaz, quien fue punzante con la disidencia que pretende sacar a Moreno de su cargo en la testera del fútbol nacional.

“Varios de los que están con la idea del golpe de Estado, porque quieren sacar a alguien que gano democráticamente… Yo no estoy respaldando a Moreno, que ha cometido errores, pero, ¿el fútbol chileno está en condiciones de entregar su conducción a los mismo que pusieron a Jadue, y que además fueron sus cómplices en el destre que vimos”, dijo Díaz.

Agregó que “Moreno no llega con una espalda económica ni de historia dirigencial, ni tampoco el respaldo de un club potente. Ahí hay un pecado de origen. Pero también los liderazgos se ven en situaciones culminantes. ¿Cuál fue su problema? Perder la confianza del medio futbolístico. Que no se completara la temporada 2019 y que el Sifup se haya impuesto en el gallito con la postura de Esteban Paredes de no jugar. Eso lo deja sin piso”.

Complementó que “en el consejo de presidente circula esa minuta que elaboró la oposición, en la que culpan al presidente y el directorio. Eso es una cobardía con todas sus letras. En la calle tiene otro nombre, pero por respeto a los auditores vamos a hablar de una cobardía… Eso demuestra la calaña de quien dice eso, porque ellos botaron por cerrar la temporada con la tabla en la mano. El segundo gran error de Moreno: fue incapaz y se equivoca en permitir que la selección no vaya a Lima. Tendría que haber llevado un equipo como fuera. Cumplir el compromiso con Turner. La gobernabilidad no se la están dando y también me parece una frescura las palabras de Martín Iribarne, a quien lo están echando a patadas de la ANFP porque él fue investigado por el oficial de cumplimiento. Le estaban diciendo que se fuera desde diciembre y no quería. El domingo trató hasta última hora de seguir en el directorio. Manda una carta en la que dice que renuncia por diferencias irreconciliables con el presidente. No, lo están echando a patadas porque se metió en la negociación de Valdivia, que quede claro”.

Pero Danilo Díaz no se quedó ahí y fue por más: “me parece grave que detrás de esto esté gran parte de la gente que estuvo con Jadue. Creo como la ANFP, en este caso la Federación de Fútbol de Chile, que no se ha adecuado a los estatus de la FIFA, y la FIFA ya intervino Perú y Uruguay… tienen que intervenir al fútbol chileno. La FIFA tiene que intervenir el futbol chileno. La FIFA se va enterar que esto lo están llevando a cabo los mismos que sustentaron a un dirigente que fue sancionado a perpetuidad”.

Por último Guarello sentenció que “si se va Moreno la ANFP necesita un hombre fuerte. Un tipo que se le pare a los jugadores de la selección, al Sifup y a los clubes. El problema es que el que salga, le va a pasar lo mismo en un año cuando se salga de la línea que le demarcan los titiriteros. ¿Intervención de la FIA? Para allá vamos”.