El fútbol chileno ya palpita el superclásico 190 entre Universidad de Chile y Colo Colo que se jugará este domingo. Los azules reciben al Cacique en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 22 del Campeonato Nacional en un duelo que tiene a los albos en la punta de la tabla y al Chuncho en la búsqueda de meterse bien arriba.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, Francisco Mouat y Luka Tudor anticiparon lo que será el nuevo cara a cara entre la U y Colo Colo.

“Colo Colo no mueve mucho el peral y con la lesión de Joan Cruz se le aclaró mucho el panorama al técnico para resolver alguna duda. Creo que César Fuentes es un jugador del que no puede prescindir en mitad de cancha. Dentro de todo, la estructura de Colo Colo es más menos parecida, de repente hace variaciones dependiendo del rival, pero me parece que contra la U no va correr riesgos”, partió en su análisis Guarello.

El periodista agregó que “Valencia quiere sorprender y entrar por los lados, busca que Pablo Aránguiz tenga su partido. Y la ratificación de Cachila Arias en defensa me parece que es totalmente clave para que la estructura defensiva de la U sea sólida”.

Por su parte, el azul Pancho Mouat manifestó que “Arias me parece muy importante que esté Arias en la U, más allá que haya sido cojera de perro o no, efectivamente tenía algún problema y ojo, no está completamente recuperado. Pero es un jugador muy importante para ponerlo el domingo”.

Complementa: “lo del medio es muy relevante, el regreso de Sebastián Galani, la importancia de Mario Sandoval, el peso que pueda poner Gonzalo Espinoza en un clásico y la presencia de Aránguiz… Pueden ser los jugadores que le hagan el peso a un medio campo de Colo Colo que es potente, de mucha experiencia y fútbol”.

Por último, Luka expuso que “la formación más sólida me parece que es la de Colo Colo porque tiene más variantes, ofensivamente tiene más jugadores que pueden ser desequilibrantes haciendo goles, en la U está sólo el caso de Larrivey”.

Tudor sentenció que “la U va a decir algo más, pone a Aránguiz abierto para contener el lado derecho de Colo Colo con Óscar Opazo. Ojalá Aránguiz se dedique más a atacar. A Marcelo Cañete lo deberían haber sacado antes, porque no anda bien y está sin confianza. Hasta le haces un favor al jugador cuando no está bien y lo pones a mirar las cosas desde fuera”.