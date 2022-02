La Selección Chilena está en un pie muy complejo para llegar al Mundial de Qatar 2022, pues está fuera de la zona de clasificación en la tabla y debe medirse en las últimas fechas contras las poderosas selecciones de Brasil y Uruguay.

Un escenario adverso que fue abordado por Gonzalo Jara, quien en conversación con El Mercurio se sinceró pues siente que la hinchada le exige más de la cuenta a sus ex compañeros si se los compara con lo que ha sido la historia de la Roja.

"Nuestra historia futbolística muestra que hemos estado más veces fuera de los Mundiales que adentro", comentó tajante, añadiendo que "a la gente se olvida de eso".

Por lo mismo, ejemplificó con lo que pasó ante Argentina en Calama. "Se le exige mucho a una selección cuando a Argentina se le ha ganado solo una vez en Clasificatorias. Nosotros mismos, cuando ganamos las copas, fueron empates y definimos a penales", añadió.

A pesar de ese escenario complicado, no se baja del Mundial. "Creo mucho en esta Selección, porque no ha sido fácil para ellos, con un proceso con muchos cambios. Pero si no clasificamos, no sería una catástrofe", indicó.

Finalmente contó que "tuvimos una generación que fue brillante, pero también nos quedamos fuera de Rusia con la selección que había ganado dos títulos. No hay que criticar tan duro a los jugadores que están ahora".