Durante la noche del sábado, Gianni Infantino aterrizó en Chile en medio de su gira por Sudamérica. El presidente de la FIFA llegó a territorio nacional para reunirse con Pablo Milad y la Federación de Fútbol de Chile, analizando el estado del balompié local y aprovechando de abordar otros temas.

Uno de ellos es la idea de la organización de un Mundial cada dos años, idea con que se ha insistido desde hace ya un tiempo y que el propio mandamás de la organización busca levantar. En conferencia de prensa este domingo, la máxima autoridad del ente rector del fútbol volvió a referirse al respecto.

"Lo que es importante es que no hablamos solo del mundial cada dos años, sino de una revisión del calendario internacional en su totalidad. Lo han estudiado expertos, hicieron propuestas, se habla del Mundial masculino y femenino. Ahora estamos en una fase de consultas, escuchando, aprendiendo. Es claro que no es posible hacer algo que está bien por el mundo entero, hay especificidades en cada continente y Sudamérica tiene sus particularidades", explicó de entrada.

Para Infantino la propuesta tiene con qué llevarse adelante. "Creo personalmente que si se jugaría un Mundial cada dos año no impactaría absolutamente a la Copa América, al contrario, sería positivo, porque más fútbol de alto nivel hay, mejor es para todos los que están. Dar más oportunidades y posiblidades de jugar grandes torneos a los jugadores o selecciones, impacta positivamente a un país y generaciones, con todo lo que hay alrededor (...) No hay nada como el Mundial para no solamente desarrollar, sino propulsar el fútbol. Cada edición que se pueda mejorar puede tener un impacto positivo".

Uno de los temas claves es el descanso para los jugadores, algo que afecta de manera directa a la Roja. "Si hay Mundial cada dos años o torneos continentales, después hay vacaciones obligatorias de mínimo tres semanas y que no hay hoy. No existe. Aquí no se habla solo del Mundial o la Copa América, sino de todo el calendario internacional. Hoy, como está diseñado, creo yo que es más negativo para los sudamericanos que para los europeos, por ejemplo".

"Sus jugadores tienen que viajar, hoy un Sudamericano en cuatro años, viaja entre 350 y 400 mil kilómetros. Es claro que al final de la temporada o al jugar un Mundial, con el clima, horario y todo esto que se acumula pese a ser profesionales, afecta a la salud de ellos. Nuestra responsabilidad es asegurar que los actores principales puedan jugar en las mejores condiciones, en igualdad en el mundo, sin dar ventajas a unos y desventajas a otros. Una revisión del calendario es imprescindible, independiente de la idea", agregó.

"Chile puede albergar un Mundial"

Una de las ideas que se busca potenciar con la visita de Gianni Infantino a Sudamérica es la de llevar a cabo del Mundial de 2030. La propuesta es que este sea en conjunto a países como Argentina, Uruguay y Paraguay, algo que abre la ilusión.

Y tras los del presidente de la FIFA al respecto, esas ganas crecen aún más. "Chile puede albergar un Mundial. Tiene que tener la ambición de hacerlo. Creo también que hoy o en el futuro, con 48 equipos, será muy difícil para un solo país. Son pocos los que pueden solos hacer el Mundial. Son 2 a 3 millones de turistas, 18 estadios de primer nivel, hoteles, aeropuertos. No es correcto pedir a un solo país pedir todo eso", señaló.

"Un país como Chile, que es de fútbol de altísimo nivel, con jugadores que han escrito la historia de los más grandes clubes del mundo o el “chi-chi-chi le-le-le” que es conocido en el mundo entero. Debe tener la ambición para el Mundial femenino o masculino, junto con otros países. Es claro que organizar más mundiales da la posibilidad a más países de poder organizarlo, es matemática y política deportiva de desarrollo. En el mundo tenemos 211 países donde se juega de manera organizada, hace 100 años eran 40. Tenemos que desarrollar al mundo y permitirle organizar", complementó.

Por otro lado, Infantino se sinceró y dijo que le gustaría tener a la Roja en Qatar, aunque lo condicionó a su propio mérito. "Claro que sí. Quiero contar con todos, me gustaría un Mundial con 211 participantes para que estemos todos contentos. Esta generación de jugadores son increíbles, pero tiene que merecerlo en el campo y clasificarse al Mundial. Ya no lo hicieron en Rusia siendo campeón de América. Le deseo suerte a Chile y los demás en las eliminatorias. Que celebremos todos una fiesta en Qatar el próximo año".

Finalmente se refirió a la chance de separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile. "Estamos hablando para ver cuál es el mejor modelo. Siempre tenemos que tener una actitud pragmática y práctica. Lo importante es que el fútbol funcione bien, no separa y tenga una armonía. Hay modelos en el mundo que son distintos y funcionan (...) Es importante que haya un fútbol y una federación encabezada por un presidente. Eso es lo fundamental. Luego ver cuál es la mejor estructura, es algo que estamos comentado y vamos a encontrar la mejor vía", cerró.