Gary Medel sale al paso de la polémica y la canta clara para el Plebiscito: "Yo apruebo"

Este 25 de octubre es un día muy importante en la historia de Chile. El día domingo se llevará a cabo el Plebiscito para elegir si nuestro país decide tener una nueva constitución, algo que no ha dejado indiferente al mundo del deporte.

Días atrás, Marcelo Ríos avisó que regresaría a nuestro país a votar, pero una polémica se generó con Gary Medel a raíz de dicha publicación. El Pitbull le dio "Me gusta" a la imagen del chino, lo que hizo que varios especularan que iba por la misma opción que el ex tenista.

Pero este lunes y tras la histórica celebración del 18 de octubre, el defensor y capitán de la Roja sacó la voz. A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Bologna aclaró que votará Apruebo y dejó un mensaje para los que intentaron hacer creer lo contrario.

Gary Medel dejó claro que no está ni a un metro con la opción de Marcelo Ríos y confirmó que votará Apruebo. Foto: Agencia Uno

"Para los que andan especulando, le puse 'Me gusta' al Chinito porque me parece claro en su postura y que independiente de quién gane, hay que trabajar por el país desde el lunes, pero no significa que este de acuerdo con su posición", lanzó de entrada.

"YO APRUEBO, porque creo que es el mejor camino para que mejore el país y cambien las cosas que llevan años mal (pensiones dignas, salud, educación, etc). Pero entiendo que que hay otros que piensen distintos. Somos un solo país y debemos ser tolerantes", agregó Gary.

Con esto, Medel pone fin a una polémica que lo pilló por sorpresa y deja claro que quiere una sociedad más justa para todos los chilenos.