Gala Caldirola y ausencia de Isla en La Roja: "Es una decepción a nivel profesional porque tenía muchas ganas de jugar por su país"

La selección chilena sufrió una importante baja para el duelo de este jueves ante Uruguay por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, luego que Mauricio Isla diera nuevamente positivo por Covid-19.

El combinado nacional anunció a través de un comunicado oficial que "acorde a las normativas sanitarias vigentes, se espera la resolución de las autoridades respecto a la posibilidad de su participación en el partido Chile vs. Colombia", dando a entender que el Huaso quedó sin ninguna chance de jugar ante los charrúas.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Galadriel Caldirola, esposa del Mauricio Isla, se refirió al sentir del defensor tras enterarse de que no podrá defender los colores de Chile en el primer choque de la doble fecha eliminatoria:

Además, la afamada modelo española entregó detalles del estado de salud del Huaso Isla:

"Es un falso negativo porque ya no está contagiado, pero por la normativa en Uruguay a él no le permiten entrar al país y es posible que a Chile tanpoco pueda ingresar por lo que no podría jugar allá", comentó.