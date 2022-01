Lleva años en el fútbol chileno siendo destacado por su juego y sus goles, por lo mismo en el presente mercado de pases no debería extrañar alguna propuesta para Tobías Figueroa, quien asegura que en Deportes Antofagasta todavía no le hablan de renovación.

Si bien el delantero argentino termina contrato a mitad de temporada con los Pumas, ya podría negociar como jugador libre, donde ya se imagina dando un paso a uno de los grandes de Santiago, aunque también sincera que quiere escuchar qué quieren los Pumas.

"Me quedan seis meses de contrato, debo ver que quiere el club conmigo, no sé si quieren renovarme. No sé si me quieren hasta junio o ser un jugador transferible ahora. Quiero dar pasos importantes en mi carrera", cuenta en DirecTv.

Pese a que quiere y sueña con nuevos aires para ser protagonista, de igual forma tiene claro los objetivos para Deportes Antofagasta para la presente temporada, por si le toca seguir un tiempo más en el norte.

"Estamos obligados a dar un salto en esta temporada, queremos clasificar a la Copa Libertadores. Debemos ser más constantes, hay que posicionar al club más arriba", finaliza.