Cristián Leiva, entrenador que llevó a la Sub 17 de Chile a un Mundial en el 2019, manifestó que la regla del Campeonato Nacional de incluir de manera obligada a un juvenil atenta contra el desarrollo de quienes se inician en el fútbol.

Flaco Leiva destroza la regla Sub 21 del torneo chileno: "No favorece a la evolución de un jugador"

El mal rendimiento de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de la categoría disputado en Colombia, evidenció que las bases del fútbol chileno están muy agrietadas. Un asunto que fue abordado por Cristián Leiva, quien por largo tiempo trabajó en las inferiores del fútbol nacional.

En charla con Emol, cuestionó la regla que obliga a poner jugadores juveniles en el torneo nacional, la que no ha dado resultados esperados.

"Cuando nosotros fuimos al Mundial (Sub 17 del 2019) no existía la regla del Sub 21, nadie nos regalaba nada. Hoy en día, con esa regla, se les hace un poco más fácil a los muchachos, y puede ser que eso igual haga que la mayoría entren en un estado de confort y piensen que es más fácil", sostuvo el estratega.

Luego manifestó que "nosotros siempre estuvimos ahí con la presión de que teníamos que mostrarnos", lo que al futbolista le pone una mochila para dar un salto de calidad.

Agregó que la mentalidad es muy importante en este aspecto. "Los jugadores jóvenes no pueden conformarse solo por jugar en base a la regla Sub 21. Cuando no los citan un par de fechas se quieren ir del equipo", disparó Leiva.

Analizó que es "la vocación te debe llevar a darle minutos al futbolista joven", algo que no se cumple debido a que el campeonato obliga a que jueguen los más chicos sí o sí. "Que estén algunos minutos en cancha por la regla le hace poco favor a la evolución del jugador", enfatizó.