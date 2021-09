Fue el año 2020 que Cecilio Waterman arriba a Chile para defender la camiseta de Universidad de Concepción. Actualmente en Everton y con las Fiestas Patrias en pleno festejo, desde el club le hicieron un test de chilenidad al delantero, para ver cómo anda con las costumbres nacionales.

Si bien comienza mal, porque le apuntó recién al emboque a la tercera oportunidad y aseguró que el águila es el animal patrio, luego se recupera con las comidas típicas: "empanadas, porotos y asado", destaca.

Eso sí, no conoce lo que lleva un terremoto, ni lo que hay en una fonda tiene la excusa perfecta: "No conozco nada, porque llegué en pandemia, no conozco mucho", destaca.

El delantero panameño también ocupa el comodín de llamar a un compañero. El elegido fue Álvaro Madrid, quien lo ayuda con tres cosas que se puede encontrar en una fonda. "Empanada, choripan, qué rico y el terremoto. Es famoso ese, tengo que probar el terremoto", cuenta.

Otro que sale seleccionado es Rodrigo Echeverría, quien lo ayuda con el nombre de a quién le pegaron un puñete en el rodeo de Los Andes, donde le apunta con "el guatón Loyola".

