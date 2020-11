Javier Torrente a RedGol: se arrepiente de su tarde de furia, pagará las sillas y donará una camilla a Audax

El entrenador de Everton, Javier Torrente, protagonizó un sábado de furia en la victoria de los Ruleteros contra Audax Italiano en La Florida. El DT se fue expulsado por Francisco Gilabert y no sólo insultó al árbitro… también la cargó con sillas y lo que encontró camino al vastuario.

En conversación con La Redgoleta de RedGol, Torrente reconoció que está muy arrepentido y buscará varias formas para remediar en parte su acción.

“Estoy arrepentido, tengo que aclarar que utilicé algunas palabras duras contra el árbitro, pero puso en el informe algo que no dije”, dijo Torrente.

Agregó que “protesté una falta en mitad de cancha, otra después por un córner que sancionó cuando era mano o saque de meta para nosotros y cuando el cuarto árbitro le dice que me expulse, ahí me enojé”.

Complementó explicando: “pero yo no tengo por qué reaccionar así. Nos pondremos en contacto con el árbitro para pedirle disculpas, incluso ir a verlo a la casa si es necesario”.

“También tuvimos contacto con Audax para saber el valor de las sillas, y voy a donar una camilla para el área médica como forma de disculpas. Cuando sufrimos situaciones injustas nos podemos extralimitar, no es justificarse, sino entenderlo”, añadió.

Por último sentenció que “yo no soy una persona violenta, he sufrido una sola expulsión y el árbitro central pensó que se lo estaba diciendo a él, luego le mostré el video a la comisión, que no le estaba diciendo nada al árbitro y no me sancionaron”.