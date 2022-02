Fabián Cerda publicó imágenes del delincuente, al que sus vecinos pillaron in fraganti en su hogar. Arrasaron con sus cosas y dijo que "solo quiero llorar" por lo ocurrido.

Fabián Cerda vivió un lamentable episodio a días del inicio del Campeonato Nacional 2022. El arquero de Curicó Unido reveló que fue víctima de un robo en su casa durante la noche de este lunes, el que por suerte se frustró gracias a sus vecinos.

El guardameta, que hace unas semanas renovó su vínculo con el elenco Tortero para esta temporada, hizo pública la situación cerca de la medianoche. Todo a través de su cuenta de Instagram, donde mostró imágenes de cómo los residentes cercanos a su hogar lograron evitar que se escapara.

De acuerdo a los registros de Cerda, el delincuente ingresó a su casa y revisó cada uno de los rincones, dejando un caos al interior. Pero para su suerte, los vecinos se dieron cuenta a tiempo y alcanzaron al ladrón antes de que abandonara el lugar.

"Este se acaba de meter a mi casa a robar. Lo pillaron los vecinos. Esa es la cara, para que tengan ojo. Esa es la cara de este hueón", señaló el arquero de Curicó en sus redes sociales, mostrando el rostro del involucrado.

Cerda también mostró imágenes de cómo quedó el interior de su hogar por culpa del delincuente mientras Carabineros revisaba el lugar. Tras ello, el guardameta se sinceró por lo ocurrido y dejó un mensaje de agradecimiento a los que se preocuparon. Eso sí, sin esconder su sentir.

"Gracias a todos los que me mandaron mensajes, por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero el daño causado no se repara con nada. Solo quiero llorar", recalcó.

Por ahora, Cerda regresa a los entrenamientos con Curicó Unido pensando en el debut en el Campeonato Nacional 2022. Este lunes 7 de enero se enfrentan a Huachipato por la primera fecha del torneo.

Revisa los mensajes y el video de Fabián Cerda atrapando a un ladrón en su casa