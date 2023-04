El saludo Claudio Bravo que emociona al arquero de Chimbarongo: "No dejes de creer en ti"

Universidad de Chile consiguió un histórico resultado el pasado fin de semana en Copa Chile. Se impuso por 10-0 a Chimbarongo FC, en el resultado más holgado para los azules en el profesionalismo y avanzó a cuartos de final de la fase zonal centro sur del torneo.

Un duelo que tuvo un inesperado protagonista, más allá de los goleadores azules. Se trata de Tomás López, el arquero del equipo del mimbre, que pese a la histórica goleada, fue la gran figura, salvando en al menos cinco ocasiones su portería, en un resultado que cláramente pudo haber sido peor.

Tras el encuentro, López recibió el consuelo de varios integrantes del plantel azul, incluyendo Cristóbal Campos. Además, habló de cómo se sentía luego de la goleada y reconoció su admiración por Claudio Bravo. "Mi pega es tratar de tapar todo y se me dio. Mi ídolo de toda la vida es Claudio Bravo. Me gusta su juego de pies y todo", recalcó.

Y este martes recibió una inesperada sorpresa. El capitán de la Selección Chilena lo comenzó a seguir en Instagram y además le envió un emotivo mensaje por la red social. En su último posteo, Bravo le envió un mensaje diciendo que seguramente el arquero de Chimbarongo nunca olvidará.

"Te envío un fuerte abrazo Tomás, sigue trabajando al máximo y no dejes de creer en ti jamás. Mis mejores deseos para ti, campeón. Lo has hecho excelente, grande colega", señala el escrito, que hasta el momento ha recibido más de 700 me gusta por parte de hinchas, especialmente de la U.

Este mensaje, como era de esperar, generó una gran emoción en López, quien, tal como se aprecia en sus historias, se emocionó con su nuevo seguidor y el mensaje que este le escribió.