Cobreloa le ganó con un ajustado 1-0 a Magallanes por la fecha 23 del torneo de Primera B este viernes 5 de agosto y acortó distancias con el puntero exclusivo, que sigue tienendo 10 puntos de ventaja en la cima. Duelo donde el gran héroe fue Nicolás Maturana.

El extremo del cuadro loíno sacó a relucir su tremenda técnica para mandarse un auténtico golazo maradoniano y poner en ventaja a los suyos desde el minuto 8, ventaja que los pupilos de Emiliano Astorga lograron mantener hasta el pitazo final para dejar tres puntos de oro en casa.

Así, el ex Universidad de Chile y Colo Colo se puso la capa de superhéroe y con un tremendo zapatazo se robó todas las miradas y aplausos, tanto que un pequeño hincha saltó a la cancha para agradecerle cuando le tocó ser sustituido y lo dejó en ropa interior, así tal cual.

Un fanático se saltó la seguridad del Estadio Zorros del Desierto para ir a agradecerle a Maturana, y cuando le cayeron con todo para sacarlo fue el propio atacante loíno quien lo regresó a la galería y le hizo un particular regalo: sus shorts. Así, Nico quedó en bóxers a un costado de la cancha.

Tras el pitazo final, Nicolás Maturana fue elegido como la figura del partido, y al momento de enfrentar el micrófono de TNT Sports celebró con todo la increíble anotación que se despachó. Además de protagonizar otro divertido momento.

"Estoy contento, fue bonito gol. Hace tiempo no hacía uno tan lindo, estoy orgulloso de mi equipo por todo lo que hemos pasado, pero feliz con el gol", disparó de entrada un emocionado Maturana.

Después, el jugador que debutó profesionalmente en la U resaltó que "jugamos con el mejor equipo de la categoría, nos sacan puntos de diferencia pero hicimos un gran partido hasta con 10 jugadores, cada equipo propuso fue un espectáculo precioso".

"Ojalá se siga repitiendo el marco de gente porque nos alientan a seguir con la misma tarea para de una vez por toda sacar al equipo a primera", complementó para cerrar pidiendo un saludo con una especial dedicatoria, donde protagonizó uno de los tantos momentos graciosos que nos tiene acostumbrados.

Entre risas, Maturana se lanzó. “Ojalá graben mi saludo, porque nunca me lo graban, y después mi hija me dice ‘papá, no me mandas saludos’. No, pero le mandó un saludo a mi hija, la amo mucho y la echo mucho de menos, y a todos los mineros de acá, a toda la gente que representa a Cobreloa, a mi club de barrio San Ramón, a mi familia Muñoz, a los Astorga y al hogar de menores que gracias a ellos soy lo que soy hoy en día”, concluyó