El día en que Kalule Meléndez le pegó un “paipazo” a Nelson Acosta en la pelada

Nelson Acosta dejó su legado en el fútbol chileno y, a nivel de clubes, fue una verdadera pesadilla para Colo Colo en más de una ocasión.

Fue el caso del Apertura 2003, donde le ganó la final al equipo de Iván Zamorano en Calama aunque, de paso, esa alegría le tocó pagar una simpática apuesta.

Así lo relató Rodrigo Pérez en diálogo con RedGol. “Una anécdota muy linda se dio en Cobreloa. Jugamos siempre tenis fútbol con él y Kalule. El profe súper cabrón, pesado. Un día le hicimos una apuesta en un asado: si éramos campeones, Kalule le pegaba una papaya. Si no, el profe le pegaba un charchazo a Kalule”, manifestó.

Nelson Acosta y Kalule Meléndez compartieron mucho en su carrera en el fútbol.

Don Nelson es de palabra y le tocó cumplir. “Cuento corto, salimos campeones. Le cobramos la palabra. En el camarín el profe se arrodilló, Kalule se echó saliva y le pegó un ‘wate’ al profe en la pelada”, prosiguió el zurdo entre risas.

Finalmente, le mandó un mensaje al ex entrenador, hoy aquejado de Alzheimer. “El profe no pasa por un buen momento, es triste, no hemos tenido noticias de él y esperamos que esté bien con su familia, tranquilo, que lo estén cuidando”, concluyó.