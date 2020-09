Eduardo Lobos no duda: "Claudio Bravo es el mejor arquero de la historia de Chile"

Desde su llegada al Real Betis, Claudio Bravo se ha encargado de demostrar por qué es considerado uno de los mejores arqueros en la actualidad. El chileno ha sido figura liderando a un conjunto albiverede que dejó atrás los fantasmas de la temporada pasada.

Su nivel nuevamente lo pone como el favorito para cuidar la portería de la Roja en el inicio de las Eliminatorias, algo que Eduardo Lobos respalda con los ojos cerrados.

El ex arquero de Colo Colo y Everton, entre otros, conversó con Después Te Explico de RedGol y alabó al guardameta nacional, al que puso como el mejor de todos los tiempos en nuestro país.

Eduardo Lobos vivió su último año como profesional en Everton el año pasado. Foto: Agencia Uno

"Para mí, por lejos, es el mejor arquero de la historia de Chile", lanzó de entrada. "Por todo lo que ha conseguido, por cómo juega, por cómo se sostiene en el tiempo, que no es fácil. Rindió en la Real Sociedad y Barcelona, siendo el mejor arquero de La Liga. Después se fue al City con Guardiola, que lo pidió y es uno de los mejores del mundo", agregó.

SU POLÉMICA SALIDA DE COLO COLO

En 2003, Lobos se afianzaba en el arco de Colo Colo, pero con la llegada de Ricardo Dabrowski como nuevo técnico, las cosas cambiaron drásticamente y tuvo que abandonar el club.

"Me fui peleado, no me gusta que me mientan. Si me dicen que no soy del gusto o cómo juego, ningún problema si me lo dicen a la cara", señaló, para luego darle con todo a los entonces líderes del club.

"Cuando empiezan a mentir, que el dirigente no me quiere y después hablo con él y me dice que el DT es el que no me quiere… Cuando pasa eso, que estaba Pato Jamarne y Dabrowski de entrenador en su primera etapa, dije muchas gracias, los dos están mintiendo y prefiero que me den el pase y me voy sin problemas", dijo.

EL MIEDO EN CHECHENIA

En 2005, Lobos emigró a Rusia para defender al Krylia Sovetov y fue protagonista de un hito en el fútbol local. El año 2008, la liga regresó a la República de Chechenia tras un atentado en 2004 y el posterior conflicto que eso significó.

El arquero estuvo presente en dicho compromiso y reveló lo fuerte que era vivir una experiencia así. "Sentí miedo porque bloqueaban los teléfonos para que no pudieran activar bombas o hacer nada con las señales. Saliendo del aeropuerto, íbamos escoltados con metralletas. No podíamos salir del hotel ni la habitación".

"Me asusté un poquito pero después con el juego y todo eso se va pasando. Peor cuando íbamos ganando, pensé que nos iban a tirar una bomba o matarnos. Era complicado, pero no pasó nada", cerró.