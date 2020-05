Eduard Bello: "Mis aspiraciones son mayores que jugar en uno de los tres grandes de Chile"

Eduard Bello ha mostrado grandes condiciones desde que es jugador de Deportes Antofagasta, y en conversación con ADN aseguró que tiene grandes aspiraciones para su futuro.

“Sería bonito jugar en cualquier grande, no tengo diferencia de gusto por cualquiera de los tres, pero mis aspiraciones ahora son mucho mayores, me quiero obviamente trascender a otro fútbol que me permita seguir desafiándome como persona y como profesional y que me permita crecer mucho más", aseguró.