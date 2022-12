El fútbol siempre ha sido un botín interesante para la política chilena. Más allá de los motivos, diputados y senadores cuentan con un lugar reservado para el deporte rey en sus respectivas agendas, y el curso irregular de la actividad nacional en los últimos años da cuenta de un blanco predilecto: la ANFP.

Por eso, más allá de que se esté disputando el Mundial de Qatar 2022 la Comisión de Deportes de la Camara de Diputados envió un oficio directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para remitirle "los antecedentes relativos al proceso de fiscalización iniciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en contra de la ANFP", señala el escrito

¿Qué antecedentes? Jaime Mulet, diputado de la Región de Atacama, ha insistido en poner sobre la mesa la controvertida relación entre las casas de apuestas deportivas en internet y los clubes y la misma ANFP, "que infringirían los estatutos y reglamentos, tanto de la ANFP como de la FIFA", advierte el oficio.

Tranquilidad en la ANFP



Consultados por Redgol, desde la ANFP aseguran que no ha existido respuesta para el oficio desde la FIFA y que precisamente el ente rector del fútbol mundial prepara para los próximos meses un anuncio formal sobre el tema de las casas de apuestas, que se han extendido a través de la publicidad en todo el mundo a través de clubes y competencias.

Igual caso refrenda la Conmebol, que cuenta con el patrocinio de este sector en sus torneos y espera reformas en la regulación. De hecho, de acuerdo al diputado Mulet, las irregularidades de la ANFP podrían derivar en la disolución del ente rector del fútbol chileno, atribución con la que cuenta el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el respaldo de la Comisión de Deportes a Mulet no parece ser el más irrestricto. Los problemas que ha tenido con la amenaza de desafuero en su contra, debido a la asesoría que brindó a Osvaldo Delgado, ex alcalde de Tierra Amarilla, en un polémico contrato con Minera Candelaria; tienen hoy comprometido al parlamentario regionalista.

No sólo eso. Otros diputados de la comisión -consultados por Redgol- no están de acuerdo con la fórmula que ocupó Mulet para hacer la denuncia, una invitación al programa televisivo Círculo Central, que conduce Mauricio Israel. "No parece el mejor escenario ni la mejor compañía para hablar de irregularidades en el fútbol", advierten.

Así y todo, los diputados esperan que Gianni Infantino se dé un espacio ahora que hay menos partidos en el Mundial de Qatar 2022, para ponerle atención a la situación de la ANFP. Veremos qué pasa.

