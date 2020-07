¡Desopilante! Kalule Meléndez se compara con Lionel Messi en Instagram

Rodrigo Meléndez siempre saca carcajadas con sus graciosas anécdotas y buen sentido del humor, y esta vez no fue diferente luego de usar su redes sociales para compararse con el astro argentino Lionel Messi.

A través de Instagram, Kalule realizó una humorada publicando en sus historias una foto donde aparece jugando con La Roja ante Argentina, y siendo marcado por tres jugadores en simultáneo:

"Me llegó este recuerdo. No sólo a Messi lo rodean jajaja", escribió el ex albo.