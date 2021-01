Deportes Iquique vs Coquimbo Unido | Día, horario, cómo y dónde ver en vivo el trascendental duelo por el Campeonato Nacional

Un partido imperdible será el que animaran este lunes 1 de febrero, Deportes Iquique frente a Coquimbo Unido en el estadio Tierra de Campeones.

El partido es un encuentro pendiente de la fecha 30 del Campeonato Nacional y enfrenta a dos elencos que están muy complicados con la tabla del descenso en el futbol chileno, por lo que este duelo podría significar mucho más que tres puntos para el vencedor.

Este duelo además toma mayor relevancia por la reciente noticia de que el elenco de la región de Tarapacá buscará anular los descensos de la tabla acumulada.

Deportes Iquique actualmente se encuentra en la 17° posiciones del torneo nacional 2020, con treinta encuentros disputados hasta el momento los dragones celestes han sumado 32 puntos, quedando a una unidad de Colo Colo que es 16°. En el último encuentro disputado por Iquique derrotaron a Unión La Calera por 2-1.

Coquimbo Unido por su parte, se encuentra en el 18° lugar con 30 unidades, los aurinegros se encuentran actualmente a dos puntos de Deportes Iquique y a tres de Colo Colo. Los dirigidos por JJ Ribera vienen de una dura derrota por 1-0 frente a la Universidad de Chile, el elenco universitario marcó a los 83’ minutos de juego dejando a los piratas sin ninguna unidad.

En este encuentro habrá dos equipos que no estarán presentes, pero sin duda lo mirarán de reojo, Colo Colo y la Universidad de Chile, ambos conjuntos están en peligro de descenso, mientras que los albos necesitan que Coquimbo derrote a Iquique para salir de la promoción, los azules dependen de que Iquique no quede último en la tabla de posiciones para no jugar el partido de la promoción.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Deportes Iquique vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

Deportes Iquique vs Coquimbo Unido juegan este lunes 1 de febrero a las 21:00 hrs.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Deportes Iquique vs Coquimbo Unido?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Deportes Iquique vs Coquimbo Unido?

Para ver en vivo el encuentro entre Deportes Iquique vs Coquimbo Unido podrás hacerlo en TNT Sports GO y Estadio TNT Sports.