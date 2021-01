Mauricio Zenteno pide disculpas por sus insultos a César Deischler: "Trato de ser un ejemplo para niños y jóvenes"

El jueves recién pasado, Universidad Católica derrotó en un duro encuentro a Deportes Iquique. El encuentro estaba muy disputado, pero en el minuto 39' los dragones celestes se quedaron con uno menos tras la expulsión de Mauricio Zenteno.

El capitán del cuadro nortino metió un planchazo letal a Fernando Zampedri. Sin embargo, tras el partido fue a encarar al árbitro César Deischler, lanzando duros insultos que quedaron registrados en el informe del duelo.

"Cagón conchet... Te manejaron todo el partido", fueron parte de los duros insultos Zenteno, los que le podrían costar una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina. Es por ello que este lunes, el propio jugador hizo su mea culpa y pidió disculpas públicas por lo ocurrido.

Deportes Iquique podría perder a su capitán, Mauricio Zenteno, en la recta final del torneo. Foto: Agencia Uno

A través de un video publicado por las redes sociales de Deportes Iquique, el capitán celeste reconoció su descontrol. "Quiero expresar mis disculpas al señor César Deischler por lo señalado en el informe arbitral del partido frente a Universidad Católica".

Para Zenteno, todo se debió a que no veía la roja hace tiempo. "Manejé de mala forma mi frustración por una expulsión que no sufría hace cuatro años. Por eso quiero ofrecerle una sincera disculpa, por lo que expresé y por haberlo ofendido".

Finalmente el capitán de los dragones celestes recalcó que lo ocurrido no es algo normal en él. "Aquella actitud no es representativa de un capitán de un equipo, de mi forma de ser y mucho menos de los valores del club al que represento. Siempre trato de ser un ejemplo para niños y jóvenes, es por eso que decidí mostrar mi arrepentimiento ante una actitud que no se volverá a repetir".

Disculpas públicas | Nuestro capitán, Mauricio Zenteno, ofreció a través de este video, sinceras disculpas hacia el juez central del partido disputado frente a Universidad Católica, César Deischler.



Sus declaraciones, aquí: pic.twitter.com/dgCacElCRA — Deportes Iquique (@ClubDIquique) January 12, 2021

Queda ahora esperar cuál será el castigo que le interpondrá la ANFP, el que lo podría llegar a dejar fuera de todo lo que resta de Campeonato Nacional. Algo que les caería muy mal cuando buscan salvarse del descenso.