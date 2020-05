De un tercer lugar en el Mundial sub 20 de Canadá a repartidor de medicamentos: La nueva vida de la promesa de Colo Colo

Juan Pablo Arenas era parte del plantel donde nació la “generación dorada”, pues junto a Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal alcanzaron un histórico tercer lugar en el Mundial sub 20 de Canadá.

Muchos futbolistas de esa generación no alcanzaron el protagonismo esperado y ahora se dedican a otras cosas, siendo el “cachorro” Arenas, apodado así por Claudio Bravo en Colo Colo, uno de los jugadores que cambió de rubro.

En conversación con Emol, Arenas confesó que ahora trabaja en la empresa de su hermano repartiendo insumos médicos. “Trabajo en una empresa de transporte de medicamentos que el dueño es mi hermano mayor. Llevamos medicamentos a las clínicas, abastecemos de diálisis también. En eso estoy ahora y viendo si más adelante yo también hago algún emprendimiento”, señaló.

Arenas como jugador y ahora como repartidor. (FOTO: Emol)

“Hemos tenido harto trabajo en el tema de llevar los medicamentos. Es riesgoso, pero siempre cumpliendo con las normas necesarias para evitar el contagio: alcohol gel, mascarillas, tratar de no acercarse mucho a la gente porque entramos mucho a las clínicas. Siempre con resguardos”, agregó.

El ex futbolista que subió al primer equipo de Cacique con solo 16 años, bajo la mano técnica de Jaime Pizarro, recordó su debut profesional que fue ante el archirrival, Universidad de Chile.

“En ese tiempo estaba Ricardo Dabrowski de DT, y me llamó faltando 15 minutos. Desesperado me saqué el buzo y salté a la cancha. Un lindo recuerdo, un momento soñado que de chico uno quiere ser jugador profesional y más en un clásico”, mencionó.

Además, tuvo palabras para explicar por qué su carrera no siguió ligada al fútbol, pero dejando en claro que está contento con lo que consiguió. “Son cosas que pasan, y por algo ocurren las cosas y no se pudo llegar más lejos, pero a mí me pone contento, me enorgullece que llegué a jugar profesionalmente. Me hubiese gustado llegar más arriba, pero no se pudo. La vida es así y hay que seguirla”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para recordar el gol de mitad de cancha que le marcó a Colombia, por el Sudamericano. “Yo en el banco siempre miré mucho al arquero de Colombia, y notaba que siempre jugó todo el partido adelantado, se adelantaba mucho (…) me acuerdo de que me da la pelota Hans Martínez, y yo estaba cerca de la mitad, tenía mucho espacio, avancé un poco y no dudé, me acordé de lo que había visto que él se adelantaba, y le pegué. Gracias a Dios salió un golazo”, sentenció.