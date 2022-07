En la última semana, el nombre de Daniella Chávez comenzó a sonar fuerte en el fútbol chileno. La modelo Playboy hizo públicas sus ganas de comprar O'Higgins de Rancagua, realizando una particular "colecta" a su manera.

La fanática del Capo de Provincia anunció en sus redes sociales una campaña a través de su Onlyfans para recaudar dinero y así adquirir el club. Las cosas fueron tomando fuerza una vez que reveló los montos que llevaba juntado, aunque solo pasaron horas antes de recibir un portazo.

Pese a que Daniella Chávez tenía todas las intenciones de comprar a O'Higgins de Rancagua, desde el club le revelaron a RedGol que no estaban ni ahí con la modelo. "No existe ninguna opción de que la familia Abumohor se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades", señalaron.

Esta respuesta no le gustó nada a la Playboy, que no se guardó nada y sacó toda la artilleria. En espcial con Ricardo Abumohor, al que acusó de discriminación por ser mujer y no querer venderle al Capo de Provincia.

El descargo de Daniella Chávez contra Ricardo Abumohor por O'Higgins

A través de su cuenta de Twitter, Daniella Chávez enfrentó el portazo que le dieron desde O'Higgins de Rancagua para adquirir el club. La modelo no se guardó nada y criticó en duros términos a Ricardo Abumohor, propietario de los celestes.

"Llevo recaudado 8 millones de dólares... hoy veo en las noticias que la dirigencia de O’Higgins no me quieren vender porque los critiqué en redes sociales. ¡Jajaja! Si hacen mal la pega, obvio que los voy a criticar", lanzó de entrada.

Tras ello, Daniella Chávez se fue contra el empresario. "¡Ricardo Abumohor dijo que el club estaba en venta y prefería que el club quedará en manos de gente de la región! ¡Él lo puso en venta y ahora que lo quiero comprar me dicen que no! Pensé que era más serio este señor y estoy segura que puedo hacer mucho más por el club que él... ¡Soy de la región, soy hincha y él no!".

Pero eso no fue lo único, ya que luego la modelo Playboy acusó discriminación. "Al parecer Abumohor mira en menos que una mujer quiera comprar el club. Lo pone en venta, pero discrimina a quien se lo vende".

"Igual da pena como actúan los supuestos machos en este país. Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, pero menos a mí... ¡Por la forma en que reuní el dinero! Son una vergüenza", añadió.

Los dardos de Daniella Chávez no se detuvieron ahí y pidió "que Rancagua sepa que no me quiere vender y que yo podría hacer mejores cosas. Podría tener una plantilla de más de 3.5 millones de dólares al año, con refuerzos de calidad y buen DT, pero soy mujer y Playboy, no merezco tener un club dice Abumohor".

"O’Higgins esta en Venta, pero Abumohor en un acto discriminatorio me cierra las puertas a poder comprarlo. Por ser mujer, Playboy y la forma que reuní el dinero. ¡En venta para todos, menos para mí!", sentenció.