Damián Muñoz se ilusiona con su buena campaña en Curicó: "Si se trata de soñar me gustaría dirigir en la Premier League"

Curicó Unido acumula seis partidos sin perder y está en un expectante tercer lugar del Campeonato Nacional, detrás de Colo Colo y Ñublense.

Este miércoles visitan a Unión Española en el Santa Laura por la fecha 19 del torneo, por lo que en caso de ganar podrían acercarse aún más a los líderes.

Su técnico Damián Muñoz, de 38 años, se ilusiona con conseguir el título en esta temporada y también sueña a largo plazo, reconociendo que le gustaría dirigir en la Premier League.

"Creo que armamos un equipo que propone, pero sin dejar de ser equilibrados", dijo el entrenador chileno sobre las claves del buen momento de los curicanos.

Luego, afirmó: "Ahora mismo, (el objetivo es) pelear el título hasta el final con Curicó y ojalá ser campeón. Si no, darle al menos al club su primera clasificación a un torneo internacional".

Muñoz dice que no siente presión de llegar a los más alto del Campeonato Nacional: "No, para nada, porque si fuera por historia, nosotros tendríamos que estar a estas alturas lidiando con el descenso y no pensando en cosas mayores".

En cuanto a sus sueños como entrenador, señaló: "Probarme como técnico en un equipo de los de mayor convocatoria. Y quizás irme a otra liga".

"¿A cuál? Si se trata de soñar, pongo la Premier. Me encanta porque uno sabe de antemano que en los últimos 15 minutos de partido algo va a pasar", finalizó.