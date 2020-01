"Da lástima que se hable de Valdivia como el mago de las indisciplinas": Sebastián Vegas defiende al Mago en Morelia

Sebastián Vegas tuvo un gran 2019 en la liga mexicana. El defensor de la Roja logró meterse en la liguilla junto al Morelia y fue elegido dentro del once ideal del último torneo, lo que lo tiene en la mira de varios clubes.

"No me lo esperaba. Los ojos generalmente no están en nosotros, sino en equipos con mucha prensa, como América, Monterrey o Tigres. Es un golpe anímico para seguir creciendo", comentó emocionado a La Tercera.

Vegas aprovechó la instancia para defender a Jorge Valdivia, a quien los medios locales le han resaltados sus actos fuera de la cancha. "Da lástima que se hablen esas cosas, de Valdivia como el mago de las indisciplinas. Futbolísticamente es increíble que lleguen jugadores como él, hacen crecer aún más la liga".

Además, el seleccionado nacional aplaudió tener a Pablo Guede como entrenador en México. "Tenemos una relación de mucha confianza. Es un grandísimo técnico. Estamos felices con él acá. Llegó y nos dio un empujón muy importante. Nos entregó sus ideas, su trabajo y su profesionalismo".

Ante el interés de algunos clubes por contar con sus servicios en la Liga MX, Vegas fue cauto y señaló que "tengo contrato vigente con Morelia. Los rumores son rumores hasta que ocurren. Hasta el momento, mi presente es estar acá. Mientras no haya algo formal, no pienso en moverme de acá".