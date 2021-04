"¿Querés saber cómo llegué? Mejor te lo cuento yo": La espectacular presentación en Instagram de Martín Palermo

En el año 2021, es muy difícil pensar que algunas personas o rostros no tengan una cuenta de Instagram. La red social se ha hecho un espacio en las vidas de todos, pero algunos aún no se atrevían a incursionar en ella.

Pero este miércoles todo cambió para Martín Palermo. El técnico de Curicó Unido no estaba en la red de la camara, por lo que decidió dar el salto y lanzarse de una. Pero no fue de cualquier forma, sino una bastante particular.

El Titan inauguró su cuenta oficial de Instagram y lo hizo a lo grande. A través de un video, realizó una de las presentaciones más increíbles que se hayan visto en el fútbol chileno, para darle la bienvenida a sus seguidores.

La presentación de Martín Palermo en Instagram.

"¿Querés saber cómo llegué a Instagram? Mejor te lo cuento yo", lanza de entrada el histórico delantero de la selección argentina y Boca Juniors. En el registro, se le ve tachando logros a lo largo de su carrera, donde al final aparece la red social.

"Jugar en Primera, ser goleador del campeonato, dos goles en 10 minutos al Real Madrid, lesionarme y volver con un gol a River, gol de cabeza de 40 metros, hacer un gol en el último minuto para clasificar al Mundial debajo de la lluvia, gol en un Mundial, convertirme en DT, abrir mi Instagram", explica.

Ahí, el técnico de Curicó Unido se presenta ante sus seguidores. "Hola a todos, los quiero invitar a mi nueva cuenta de Instagram, donde van a poder seguir mi día a día como persona, como DT y recordar esos lindos momentos como jugador. Nos vemos ahí, los espero".

Martín Palermo se une a la lista de los pocos técnicos en el fútbol nacional que cuenta con su propio Instagram. A él se suman nombres como los de John Armijo (Deportes Melipilla) o Rodrigo "Kalule" Melendez (Cobreloa), entre otros.