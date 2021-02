Cristián Canío contra Temuco y Marcelo Salas: "Estoy dolido por el trato, pero no me sorprende"

Temuco quedó eliminado de la liguilla de la Primera B a manos de Rangers y se acabó la temporada para Cristián Canío, quien además finalizó contrato.

El veterano delantero quiere continuar en el club, pero lamenta que nadie lo ha llamado y acusa a Marcelo Salas y a la dirigencia de un mal trato.

"No sé nada, terminé mi contrato. Supuestamente, el que firmé con Marcelo Salas era por dos años, y teniendo un 70 por ciento de partidos jugados. La verdad nunca me fijé en eso, y no sé si los cumplí. Ahora estoy esperando a ver qué va a pasar", señaló a Radio Radar Austral.

Canío asegura que no es primera vez que pasa: "Una vez me pasó que me dejaron para el último (en renovar) y al final terminé en Coquimbo. Después se lamentaron. Se decía que 'por qué nunca me llamaron…'. Tuvieron como tres meses y nunca lo hicieron. La verdad que ahora no espero nada. Ya sé cómo son y cómo se manejan".

El ex delantero de la U dice que esperaba mejor comunicación: "Estoy dolido por el trato. Y no tan solo a mí, sino a la gente más joven, a los que son de la casa. También han pasado este tipo de situaciones. Nos tratan muy mal. Debería haber un trato diferente a los que se criaron con esta camiseta, los que nacieron aquí. Pero ya sabemos cómo es el tema en Temuco. En realidad no nos sorprende nada de la dirigencia".

Finalmente, recordó cuando Temuco se acogió a la Ley de Protección del Empleo: "Está todo a la vista. Imagínate que estuvimos cobrando varios meses en la AFC. Está todo a la vista. Después, tras volver a entrenar, cobramos el 50 por ciento del sueldo, y luego, cuando se empezó a jugar, cobramos el 80. No querían dar nada más. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Cómo te sentirías como trabajador? Deberíamos estar en un nivel importante y la verdad es que no surgimos nunca. Siempre estamos en la medianía de la tabla, pero nos falta algo... Ellos (dirigentes) son lo que tienen así al club, pero qué le vamos a hacer".