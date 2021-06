Caamaño le cae a Lasarte al acusar intervención de un representante en la Roja: "No hay que ser físico de la NASA para darse cuenta"

La llegada de Martín Lasarte a la selección chilena a principio de año fue aprobada de manera generalizada por el medio futbolístico, por el conocimiento que tiene del medio. Sin embargo, con el pasar de los meses, el DT charrúa recibió una crítica por su ligazón con un representante, tema sensible en la actividad.

Fue el periodista de ESPN y Radio Agricultura Cristián Caamaño quien señaló este hecho hace algunas semanas, el que volvió a tocar en conversación con La Redgoleta de Redgol. Con peras y manzanas, desmenuzó el asunto que se vive en las selecciones nacionales.

"Establecí unión entre algunos protagonistas de esta historia y los técnicos y jugadores nominados, además de la molestia de otros representantes a los que le llama la atención algunos llamados. Averigüé cómo había llegado Lasarte, quién era el abogado de Lasarte que le hizo el contrato, quién trajo a (Francis) Cagigao. Ese era el punto de discordia entre algunos presidentes de clubes y representantes, que están sorprendidos con algunas convocatorias", comenzó explicando.

Luego indició que "evidentemente llama la atención algunos jugadores del grupo de proyección. Vi que esas convocatorias eran en desmedro de otros jugadores que tenían mejor rendimiento, que pudieron estar en ese grupo y que fueron dejados de lado, según estos representantes, en beneficio del grupo que domina al interior de la Roja".

Para Caamaño "esto no es un hecho nuevo, esto siempre ha existido" y ahí empezó a unir hilos, comentando el lazo del agente Cristián Ogalde en este aspecto. "Cuando un representante trae al director de selecciones, pone al entrenador de la selección adulta, es dueño de Magallanes -que ha sido beneficiado con jugadores llamados a los microciclos-, tiene fuerte ligazón en las sombras con la empresa que hoy tiene al técnico de la Sub 17 (Hernán Caputto) y tiene a algunos de los jugadores polémicos de esta convocatoria, se entiende el enojo de algunos representantes y llamados a la selección", fue el duro mensaje.

Ahí empezó a explicar el asunto. "El representante más fuerte sigue siendo Felicevich, porque tiene a los cracks (Alexis, Vidal, Medel). También sumó a Edu Vargas, Sierralta y Vegas, es el top. Luego está AIM, protagonista en el último tiempo, dueño del mercado mexicano a través de Necaxa. Y luego están los que crearon la empresa 4-3-3, que representa a Luciano Arriagada, Pablo Aránguiz, Pinares, que hoy están en la adulta", señaló.

Ahí se detuvo. "Ogalde tiene fuertes lazos de amistad con 4-3-3 (empresa de Mauricio Valenzuela, de Pablo Leclerc y Sergio Gioino), tienen muchas reuniones. Por eso la molestia de otros representantes, por este vínculo en las sombras", indicó.

Luego comentó que "nadie puede entender que en un microciclo estén dos jugadores de Magallanes. Lasarte ni los vio jugar en la competencia el año pasado. Y Ogalde es dueño de Magallanes. ¿Quién llegó de la mano de Ogalde a Magallanes para su primera experiencia como técnico? Patricio Ormázabal. Y Ormazábal es uno de los ayudantes de Lasarte. No hay que ser físico de la Nasa para darse cuenta". También indicó que "no apunto si está bien o mal, pero no solamente hay que ser, también hay que parecer", como dice el refrán.

Luego ahondó en el asunto. "Si estás dispuesto a entregarle la selección a algún representante, para beneficiarlo con llamados de jugadores de su equipo… te puedo decir abiertamente, el contrato de Lasarte lo hizo Ogalde, Pablo Milad sabe que Ogalde ve las cosas de Lasarte. Que Cagigao sea amigo de años de Ogalde hace años es una cosa, no tiene que ver con que justamente lleguen Cagigao y Lasarte. Pero de esas cosas no se puede hacer la vista gorda, uno las plantea", señaló.

También contó que "llaman la atención las cosas que han ocurrido. Cuando Gabriel Arias pidió la tarde libre, llaman a un arquero de Magallanes a entrenar. ¿No existe otro equipo en Chile que no sea Magallanes? Por qué ese arquero. Por qué no Cortés, Zanahoria Pérez o Cristóbal Campos. Siempre aparecen jugadores de Magallanes. Podrían explicarlo".