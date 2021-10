El fútbol joven ha sido una de las áreas más afectadas del presente en nuestra realidad, con jugadores que cumplirán dos años sin actividad oficial, debido en un principio al Estallido Social y posteriormente, a la pandemia del coronavirus.

Muchos técnicos fueron destituidos y muchos niños, niñas y jóvenes quedaron a la deriva. Hasta ahora sólo han vuelto de manera competitiva las categorías Sub 18 y Sub 21. Por eso, la proyección que hacen los expertos es oscura.

Fue el tema que abordó Cristián Basaure en Redgol en La Clave, al comentar la victoria de Audax Italiano sobre Colo Colo, equipo que contó con una mayoritaria presencia de jugadores juveniles, debido a la cuarentena a la que debió ingresar el plantel profesional.

"En el diagnóstico de Colo Colo y de cualquier equipo profesional se debe analizar cómo vienen, quiénes vienen, cuáles son los jugadores proyectables, cuáles son los jugadores que a lo mejor tienen que desarrollarse e ir a préstamo; todo ese proceso que se hace en una institución me parece muy bien que ocurra", introdujo el comentarista.

"Pero es un proceso tan complicado. Ayer en el partido entiendo que los jóvenes tenían seis partidos a nivel competitivo en los últimos dos años. Es una locura", calibró el ex futbolista en retiro desde 2014.

El baile de los que sobran



Si esta es la lógica para los jóvenes de mayor edad, cuál será el escenario de los que todavía no vuelven a una cancha. "Toda la gente del fútbol joven dice que va a haber una generación perdida, o que va a sufrir los embates de estar dos años parados", lamenta Basaure.

Son atributos que se entregan en determinadas edades y que son complejos de incorporar en la formación. "Se han perdido procesos de desarrollo, de trabajo, de competencia, que van a sufrir todos los equipos en ciertos años", puntualiza,.

Esto lleva a que el comunicador asuma que es "muy difícil analizar un partido de esa manera, porque son chicos que no han podido competir, que algunos alternan en el plantel, otros aparecieron entrenando hace un par de meses...".

Es la realidad del trabajo de las series menores en nuestro país. "Ayer hablaba con el Tito (Roberto) Bishara por Palestino y me dijo que estaban entrenando la Sub 18 y la Sub 21, como está pasando en muchos clubes; los demás vuelven a entrenar en noviembre. O han vuelto, dos semanas y se vuelven a encerrar", reconoció.

Finalmente, Basaure advirtió que "el proceso es muy jodido y la gente debe saberlo y entender al analizar. Aunque mi sensación ayer fue de que no había ninguna posibilidad de que el hincha de Colo Colo enjuiciara o reclamara por algún error o por el resultado. Toda la gente entendió que era muy complejo y que había que apoyar", sentenció.