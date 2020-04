Crack: Marcelo Toby Vega arma un 11 histórico de la Roja y se pone él mismo de enganche

Todos Somos Técnicos de CDF comenzó su semana completamente remota, con cada panelista y el conductor, Manuel de Tezanos Pinto, en sus respectivos hogares.

Y en una simpática dinámica, le pidieron a cada uno de los participantes que armara su 11 histórico de la Roja pero sólo de jugadores que vieron jugar, por lo que Elías Figueroa, por ejemplo, apareció sólo en los equipos de Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega por razones lógicas.

Pero el equipo del Toby tenía otra particularidad: además de un mediocampo con muy poca marca, el 10 del equipo era él mismo. Sin ninguna vergüenza.

Marcelo Vega con la 9 que siempre usaba Zamorano en un partido ante Irán. (Foto: Getty Images)

“Acá me complico siempre”, manifestó el mundialista a la hora de pasar a la zona de volantes. “Me pidieron que pusiera a los mejores que he visto, no trato armar un equipo con marca. No puedo dejar al Pato Yáñez afuera. Vidal al medio solo como lo hizo siempre, Valdivia por la izquierda”, relató.

“Al medio tengo que estar yo, porque arriba van a estar Caszely, Zamorano y Salas y como con esos dos últimos me acostumbré a jugar, que fue una oportunidad grande porque era muy fácil jugar con ellos, les di una gran cantidad da pases. Por lo tanto, yo me coloco ahí para darles pases”, profundizó para rematar diciendo que su equipo “es tipo Mirko Jozic, me hacen dos, yo hago cuatro”.

El 11 que propuso el copiapino fue un 3-4-3 con Claudio Bravo; Ronald Fuentes, Elías Figueroa y Waldo Ponce; Patricio Yáñez, Arturo Vidal y Jorge Valdivia; Marcelo Vega; Carlos Caszely, Iván Zamorano y Marcelo Salas.