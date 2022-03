Unión San Felipe demostró que en el clásico del Aconcagua es el que manda y derrotó a Trasandino en Copa Chile, avanzando a la siguiente ronda luego de demostrar todo su oficio y la diferencia de jerarquía que hay entre ambos planteles.

El Uní-Uní marcha invicto luego de tres partidos en Primera B, donde marcha quinto a pesar de llevar varios partidos menos que sus rivales de la división. Por eso era el favorito ante el Cóndor, que recién subió a Segunda Profesional.

A pesar de la diferencia entre ambos, Trasandino dio la sorpresa al abrir el marcador recién iniciado el segundo tiempo. Un penal convertido por Bastián Araya (51') le daba esperanza al cuadro verde de poder quedarse con la victoria en Quillota.

Sin embargo los sanfelipeños rápidamente pusieron el 1-1 en el marcador. Julio Castro, una de las figuras del equipo, consiguió de cabeza el tanto que parecía llevar todo a una infartante definición por penales.

Claro que San Felipe no quería sufrir y empezó a apretar el acelerador, para quedarse con el clásico. Ante un Trasandino cansado de tanto presionar, aprovechó una grieta por la derecha del ataque y Sebastián Gallegos puso el 2-1 a los 85'. En los descuentos, Castro puso el 3-1 final.

Francisco Arrué, DT de Trasandino, comentó en TNT Sports que "quedamos con una sensación amargura, se hizo buen partido, lo manejamos y ellos con pelotazos, su juego, nos complicaron e hicieron la diferencia. Me gusta ganar, no estoy satisfecho, pero me quedo conforme con el juego.