Deportes Concepción vs Fernández Vial | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el Clásico Penquista por Copa Chile

La segunda ronda de la Copa Chile trae consigo un verdadero partidazo, donde Deportes Concepción se enfrenta a Fernández Vial en el Clásico Penquista.

El León de Collao se enfrenta a su histórico rival en la copa local, ante un Ester Roa Rebolledo que promete un buen marco de público para este encuentro que paraliza a la Región del Biobío. La Segunda División aún no comienza, por lo que los dirigidos por Óscar del Solar todavía no tienen actividad oficial durante el 2022.

En la primera ronda de Copa Chile, Deportes Concepción eliminó por "secretaría" a Dante de Nueva Imperial. El equipo proveniente de la ANFA no pudo conseguir un recinto para albergar el encuentro, por lo que fueron los penquistas quienes avanzaron sin jugar y con un 3-0 para las estadísticas.

Fernández Vial no ha comenzado de buena manera en la Primera B, donde tras cinco encuentros suman un triunfo, una derrota y tres empates, ubicándose en el 9° lugar con 6 puntos. En la semana igualó sin goles ante Santiago Wanderers y ahora se ve las caras ante su clásico rival, donde por la diferencia de categoría no se enfrentan de manera habitual, por lo que los hinchas no querrán quedarse con una derrota.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Deportes Concepción vs Fernández Vial?

Deportes Concepción vs Fernández Vial jugarán este domingo 27 de marzo a las 18:15 horas Chile.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Deportes Concepción vs Fernández Vial?

El partido será transmitido en vivo por TV en TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Deportes Concepción vs Fernández Vial?

Si buscas un link para ver en vivo online y en vivo el partido, podrás hacerlo descargando la app Estadio TNT.