Hace tres años que Roberto Rojas no deja su hogar en Sao Paulo, Brasil, por miedo de contagiarse al Covid-19. Así lo reveló el mismo exarquero de la selección chilena y Colo Colo, quien no ha visto a sus hijos ni nietos, en conversación con Las Últimas Noticias.

"Las únicas veces que he salido fueron para ir a una consulta y las cinco veces que me vacuné. Ni mis hijos ni mis nietos pueden venir a la casa, no los veo desde que apareció la pandemia y dieron la alarma de que había que protegerse", confesó el exarquero.

El Cóndor, quien recibió un trasplante de hígado en 2015, aseguró que "antes tampoco salía mucho, por eso no tuve problemas de quedarse en casa, porque me gusta". Eso sí, lamenta no poder ver a su hija embarazada ni a su tercer nieto, Martín, que viene en camino.

"Mi hija está embarazada y no puedo darle un abrazo, es complicado. Aunque siempre los veo cuando hablamos por WhatsApp, no es lo mismo. Pero bueno, es lo que tenemos ahora", siguió el exarquero de la selección chilena.

"Claro que uno tiene ganas de ir al shopping, al estadio, a juntarse con los amigos, con la familia, viajar a Chile para ver a mis hermanos, pero lamentablemente no puedo no más, qué le voy a hacer. Luché tanto por vivir y mejorar mi salud, y no lo puedes echar a perder en un minuto. Ellos entienden, no hay problemas", siguió.

Su pareja, Viviane Bruno, también se encerró con él. "Las personas trasplantadas tienen una inmunidad muy baja, conversé mucho con el doctor que operó a Roberto. Me dijo que el 60 por ciento de los transplantados contrajo Covid y que una buena parte murió", explicó.

"Yo amo a Roberto, está en mi primer plano. Perdí a mi papá hace dos años con los primeros casos de Covid y mis dos hermanos me iban mostrando el funeral por internet. Fue muy triste para mí, pues mi madre había fallecido hace un par de años", agregó Viviane.