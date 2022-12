A los 82 años murió Pelé en Sao Paulo, el futbolista más importante de la historia del fútbol brasileño. O Rei padecía un cáncer de colon hace varios meses, el que se le ramificó y finalmente terminó costándole la vida.

En Brasil hay una gran conmoción, como lo relata Roberto Rojas a Redgol desde la misma ciudad donde Pelé falleció hace algunos minutos.

"Todos los canales están dando la noticia en directo desde el hospital, donde estaba con su familia, pues lo visitaron sus hijos estos últimos días", comentó el Cóndor desde el estado paulista.

Agregó que "recibí la noticia viendo la televisón, es como cuando hay noticias presidenciales, está en todas partes".

Aseguró el ex meta de la Roja que "están todos tristes, es el máximo representante que tuvo Brasil en el exterior. Como persona, como jugador, eso es lo que significa para el pueblo brasileño".

Luego señaló que aún no se ha organizado nada como país, aunque sabe que luego empezarán las muestras de afectas para O Rei. "No sé cómo van a recibir la noticia, aún no han salido a las calles, pero es algo muy lamentable", confesó.

Pelé tenía 82 años y en el fútbol consiguió marcas que no han sido igualadas, como las tres Copas del Mundo que obtuvo al ser campeón en 1958, 1962, 1970, las dos Copa Libertadores con la tricota del Santos y sus 1.282 goles, marcando un deporte que desde ahora lo tendrá como una leyenda.