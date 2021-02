Patricio Yáñez revela que recibió amenazas de muerte cuando pasó de Universidad de Chile a Colo Colo

En las últimas horas han circulado diversas amenazas de muerte por parte de un sector de la hinchada de Colo Colo en contra de sus propios jugadores, los de Universidad de Concepción y contra del árbitro Francisco Gilabert, quien no cobró ese dudoso penal ante Cobresal.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura comentaron y repudiaron esta situación, mientras que Patricio Yáñez desclasificó los difíciles momentos que le tocó vivir cuando recibió los mismos amedrentamientos por parte de los hinchas de Universidad de Chile.

“Es un repudio permanente para algo que asoma como medio simplón, que no va a pasar nada, pero después puede pasar. Yo recibí muchas amenazas de muerte por parte de la gente de la U cuando pasé a Colo Colo y me la tuve que comer calladito no más. Andaba con mucho cuidado. Gracias a Dios me cambié de varios sectores”, comentó.

En la misma línea, agregó que “por eso te lo digo, es incómodo más allá que uno diga que no va a pasar nada, que son solo amenazas, pero si uno pasa, si uno se cuela puede suceder una verdadera desgracia”.

Recordemos que el juez Gilabert presentó una denuncia en la fiscalía por las amenazas de muerte que ha recibido y que personal policial está rondando su domicilio constantemente para evitar una posible desgracia.