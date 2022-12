Coke Hevia hace mea culpa en polémica periodistas vs ex futbolistas: "No nos preparamos bien"

La polémica está lanzada hace un par de semanas, desde que se oficializó la salida de varios periodistas consolidados de los programas deportivos de la franquicia chilena de ESPN, entre los que destacan Felipe Bianchi y Fernando Solabarrieta, entendido como una medida impuesta por el masivo desembarco de ex futbolistas en los espacios del canal de pago.

¿Existe un desalojo orquestado de los profesionales de las comunicaciones? Coke Hevia se mete en el debate e instala un cuestionamiento al gremio. "Es una mezcla de cosas. Hay muchos ex futbolistas, sí. Para mí está bien. Pero creo que uno de los grandes problemas somos nosotros, los periodistas", advierte.

En ese sentido, el conductor de Pauta de Juego asume que "no nos preparamos bien y además nos creemos competencia del ex futbolista. Me explico: mi pega es estudiar para sacarle lo mejor al futbolista, que tiene una experiencia que yo no voy a tener, pero él tiene una preparación que él no va a tener. Entonces complementémonos", sentencia.

"También hay ex futbolistas que no están preparados"



Coke Hevia reconoce la otra falencia de los medios deportivos. "Nos empezarmos a creer competencia de los ex jugadores, y es un tema complementario. Y ahí está el problema de la gente que toma decisiones. Si juegan Colo Colo y la U, ¿por qué no puede haber dos comentaristas, uno periodista y el otro ex futbolista?", se pregunta.

La sensación del periodista es que "estamos poco preparados y el tomador de decisiones no nos incluye. ¿Hay futbolistas que no están preparados? ¡También! Pero con mayor razón tenemos que estar preparados para estrujar al ex futbolista bien preparado. Y si no lo está, desnudarlo. Así el consumidor queda contento", puntualiza.

Finalmente, Coke Hevia pide subir el listón en los programas deportivos y en la entrega que se hace a los espectadores. "Más que periodista o ex futbolistas, yo pongo un 'y'. Pero para eso tenemos que estar todos preparados y que los que toman decisiones estén seguros de eso", concluye el comunicador.