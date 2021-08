La fecha 15 del Campeonato Nacional concluirá con el partido entre Cobresal y Palestino, en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Los dueños de casa no han tenido una buena temporada 2021 y esto se refleja en la tabla de posiciones, en donde ocupan el 14° lugar con 13 puntos, solo un puesto sobre la zona de promoción que hoy ocupa Huachipato. Son tres unidades las que separan a los de Gustavo Huerta del temido partido por no caer a la Primera B, por lo que debe sumar ante Palestino para no verse perseguido por el "Fantasma de la B". Además, no ganan hace cinco encuentros. El triunfo urge en el desierto.

El Tino-Tino por su parte, se recargó de buenas energías luego de derrotar a Unión Española en el Clásico de Colonias, en un verdadero partidazo que recién se definió en el minuto 93' con gol de Bryan Carrasco, triunfo con el cual se alejaron de los puestos de peligro y lograron llegar a los 17 puntos, con lo que se ubican en la 12° posición. Los de José Luis Sierra se ilusionan con seguir sumando para poder pelear por un lugar en copas internacionales.

Cobresal y Palestino ya se enfrentaron en la presente temporada, por Copa Sudamericana, donde los Tricolores derrotaron a los del norte y les negaron la posibilidad de llegar a la fase de grupos de la otra mitad de la gloria.

Día y hora: ¿Cuándo juega Cobresal vs Palestino?



Cobresal vs Palestino juegan el día lunes 9 de agosto a las 11:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Cobresal vs Palestino?



El partido entre Cobresal y Palestino será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Cobresal vs Palestino?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Estadio TNT Sports.