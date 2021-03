Gustavo Huerta no sufre con la partida de Marcelo Cañete a la U: "Creemos que vamos a tener un plantel muy competitivo"

Cobresal fue uno de los equipos protagonistas del Campeonato Nacional 2020. Los mineros lograron dar la pelea por los cupos internacionales, asegurando un lugar en la Copa Sudamericana gracias a las grandes actuaciones de jugadores como Marcelo Cañete.

El volante argentino fue una de las figuras del elenco de Gustavo Huerta, donde se elevó como el máximo asistidor del torneo con 15. Su rendimiento lo llevó a fichar por Universidad de Chile, dejando a los de El Salvador con una baja sensible.

En conversación con RedGol, el técnico de Cobresal analizó lo que se les viene por delante y la salida del 10, al que no le encontraron reemplazante pero no genera preocupación. "Hemos hecho buenas contrataciones, quizás no con las características de Marcelo, pero creemos que vamos a tener un plantel muy competitivo".

Gustavo Huerta quiere dar la pelea junto a Cobresal. Foto: Agencia Uno

Ya entrando de lleno en el plantel de Cobresal para pelear en el plano nacional e internacional, Huerta fue claro en señalar que "ha tenido pocos cambios respecto al campeonato pasado, pero con un muy buen equipo".

Los mineros quieren ser protagonistas y así lo entiende su DT, que quiere sacar lo mejor de sus jugadores. "En el inicio del año futbolístico la motivación es alta, esperamos andar bien y responder a las expectativas que hay sobre nosotros".

Finalmente Huerta dijo estar ilusionado con asegurar el paso a la siguiente ronda de Sudamericana tras el 0-0 en El Salvador. "Está abierta la llave. Sabiendo lo que es Palestino y su plantel, pero está todo abierto".

